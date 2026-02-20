Ação

Justiça Federal dá 5 dias para ANTT explicar denúncia do Dep. Federal Lúcio Mosquini sobre uso de dados antigos no pedágio da BR-364

A decisão é assinada pelo juiz federal substituto Guilherme Gomes da Silva, da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Rondônia