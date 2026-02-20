Sílvia, Máximo, Acir, Scheid, Confúcio e Camargo: seis nomes fortes para as duas vagas ao Senado em Rondônia

Por Sérgio Pires

UMA DESCOBERTA MILAGROSA RECUPERA TETRAPLÉGICOS, MAS NO BRASIL IMPORTANTES SÃO O CARNAVAL, O FUTEBOL E A POLÍTICA

“Levanta-te e anda!” O milagre de Jesus, contado na Bíblia, que colocou de pé um aleijado, está se repetindo hoje. E no Brasil. E por uma bioquímica brasileira que, certamente tocada pelas mãos divinas, descobriu a fórmula para que pessoas, mesmo com múltiplas fraturas, paralisadas do pescoço para baixo, voltem não só a andar, como, ainda, recuperam-se a tal ponto de terem uma vida normal.

Fosse numa terra onde os avanços da Ciência e da Medicina são mais importantes que a guerra política, a corrupção e o carnaval, a médica Tatiana Coelho de Sampaio seria endeusada. Ela pesquisou durante quase três décadas, até descobrir que uma substância derivada de outra, produzida pelo próprio organismo, pode recuperar células destruídas, que deixam todos os anos milhares de brasileiros paraplégicos ou tetraplégicos.

As manchetes no Brasil são a Escola de Samba que usou dinheiro público para bajular o presidente Lula; os vencedores dos grandes carnavais do Rio e São Paulo; os jogos dos campeonatos estaduais e nacional; os ataques à Constituição feitos dentro do STF, que deveria protegê-la. Já o feito histórico da dra. Tatiana merece aqui e ali pequenos registros, como se fazer um tetraplégico voltar a andar e ter uma vida como todos os que não o são, fosse algo muito menor.

Já são seis casos concretos. Num deles, o então jovem de 23 anos Bruno Drumont ficou paralisado do pescoço para baixo, depois de um violento acidente de carro, em 2018. Imobilizado, vivia numa cadeira de rodas, até começar o tratamento com a dra. Tatiana. Na semana passada, junto com a médica, ele participou do programa de Danilo Gentili, o The Noite, no SBT, caminhando, falando, usando os braços e as mãos. Tudo normal.

O verdadeiro milagre, contudo, teve repercussão muito menor do que merece. No último dos casos, outro paciente, cuja identidade ainda não foi relevada, começou a mexer os braços, depois de anos vivendo em completa invalidez. Já são seis pacientes recuperados até agora.

Pela primeira vez na história, sem o uso da robótica ou de alternativas mecânicas, pessoas que sofreram lesões que as inutilizaram para a vida, voltam a andar, falar, comer, dormir, abraçar seus entes queridos, como se nada tivesse acontecido. A descoberta mágica foi um produto de laboratório, feito a partir da laminina, algo que nosso corpo produz já antes de nascermos.

É uma descoberta que vai abalar o mundo. Hoje, há quase 14 milhões de cadeirantes no nosso país e 17 milhões de pessoas com alguma deficiência. Entre os cadeirantes, os que tiveram lesões mais graves, a partir de agora, podem sonhar em voltar à uma vida comum.

Uma médica brasileira, estudiosa, dedicada à salvar vidas, sem recursos públicos, porque usou do seu próprio dinheiro para a pesquisa, foi tocada pela mão divina e fez o milagre. Falta agora o milagre do reconhecimento, num país onde jogador futebol, influencers e políticos são idolatrados, mas médicos e cientistas ignorados.

AGORA, O TEMPO VOA E AS DEFINIÇÕES SOBRE A DISPUTA ELEITORAL ENTRAM PERTO DA RETA FINAL

Enfim, falta pouco tempo para que políticos e partidos definam de vez seu futuro para este 2026. O 2 de abril está batendo à porta e, a partir de hoje, faltam apenas 41 dias para se ter a certeza absoluta de que o governador Marcos Rocha, sua esposa, a secretária de ação social Luana Rocha e seu irmão Sandro Rocha não vão mesmo disputar o pleito em outubro. Mesmo que o Governador tenha repetido várias vezes que ficará no cargo até o último dia de mandato, muitos dos seus amigos, admiradores e eleitores ainda sonham com que ele mude de ideia.

Já os possíveis candidatos ao Governo, se não houver depuração, também começam a apressar suas campanhas. Adailton Fúria, Marcos Rogério, Delegado Flori e Hildon Chaves são os que mais têm se mexido, não parando nem no período de carnaval. Sérgio Gonçalves tem usado mais as redes sociais; Samuel Costa as redes e a mídia e Expedito Júnior, do PT, ainda não começou suas caminhadas pelo Estado.

E os partidos? O MDB ainda não bateu o martelo sobre seu candidato, até agora apontado como o empresário Paulo Andrade. O Frentão da esquerda, ao que parece, não vai mais ser tão sólido quanto se imaginava. Sem o MDB, restaram PDT, PT, PSOL, PC do B entre outros. Terão força para eleger um Governador?

Há ainda novidades como o Avante, que não terá candidato ao Governo, mas sim fortes nominatas para a Câmara Federal e Assembleia e pode se aliar a partidos que terão nomes ao Palácio Rio Madeira/CPA. Agora, o tempo corre muito mais rápido. Só resta esperar pelas definições.

O MDB ESTÁ RESTRITO À LIDERANÇA DE CONFÚCIO MOURA, LULISTA DE PRIMEIRA HORA. QUEM VAI QUERER SE ALIAR COM ELE?

Dos principais partidos em Rondônia, o que ainda está sem definir sua situação é o MDB. Hoje, com uma única grande liderança, o senador Confúcio Moura, o partido não concluiu como atuará na disputa de outubro. Confúcio, a princípio, deve concorrer à reeleição, mas seu partido ainda não sabe se terá ou não um candidato ao Governo. Além disso, há lima forte divergência de rumos dentro da própria agremiação, uma dicotomia que pode acabar causando sérios prejuízos eleitorais ao emedebismo regional.

O problema vem de cima. Confúcio Moura é um aliado de primeira hora do governo Lula e do próprio Presidente. Foi opositor de Bolsonaro, a quem não atacou publicamente, mas depois da troca de governo, deixou escapar farpas contra o bolsonarismo e seu principal líder. E daí? Daí que o eleitorado de Rondônia, em sua ampla maioria, é de direita ou conservador e, a menos que toda a esquerda rondoniense se una totalmente no entorno de Confúcio, sua reeleição será muito difícil.

Dentro do próprio partido, há vários nomes, principalmente entre as novas lideranças, que não querem saber de Lula e da esquerda. Confúcio Moura, que ainda enfrenta duras críticas no Estado por ter criado onze reservas florestais no fim do seu governo, no momento se tornou uma liderança quase solitária no MDB. Quem vai querer se aliar a ele, para enfrentar um eleitorado que, em sua ampla maioria não quer nem ouvir o nome de Lula?

Se alguém tiver uma resposta objetiva, que a dê!

QUEM FOI O IDIOTA QUE DISSE A LULA QUE SERIA BOM ELE SER HOMENAGEADO POR GENTE BURRA E INCOMPETENTE?

Tem que demitir já! O idiota que orientou o presidente Lula para que ele topasse ser homenageado por uma escola de samba de puxa-sacos e incompetentes, foi um dos piores tiros saídos pela culatra contra o petista em muitos anos. Claro que a ideia de jerico não pode ter partido dele e, provavelmente, nem da primeira dama Janja, que até desistiu de desfilar. Foi um fiasco atrás do outro, mesmo que as vaias e as frases de ataques ao Presidente tenham sido “apagadas” do áudio das transmissões e só os aplausos tivessem ido ao ar.

O último lugar da incompetência e da burrice foi a última cena de um filme fadado ao fracasso desde o início. Em ano eleitoral e poucos dias depois de Lula pedir à militância para ir atrás do voto dos evangélicos, os ataques a eles, no desfile, acabaram com qualquer sonho de bom relacionamento.

Pior ainda foi usar a família como mote de gozação e arremedo. Motivou a direita, os conservadores e todos os opositores a usarem, como memes de sucesso, a sua família como forma de contestação. Milhões de fotos de pais, mães e filhos colocados em latas de conserva, comprovaram que foi um terrível tiro no pé.

Em queda de popularidade, inclusive em regiões onde sempre dominou o voto, muito mais por programas sociais do que por realizações, Lula e sua equipe cometeram um pecado mortal, em pleno ano de eleições. O resultado se verá nas urnas no final deste ano.

SÍLVIA, MÁXIMO, ACIR, SCHEID, CONFÚCIO E CAMARGO: CINCO NOMES FORTES PARA AS DUAS VAGAS AO SENADO

Como anda a situação dos nomes que pretendem chegar ao Senado? Em relação a Confúcio Moura, já se sabe que sua reeleição não terá nenhuma facilidade. E os outros? Sílvia Cristina continua à frente de praticamente todas as pesquisas que merecem algum crédito. Junto com ela, aparece sempre forte outro deputado federal dos mais atuantes, o médico e ex-secretário de saúde do Estado, Fernando Máximo. Depois de Confúcio, o empresário e ex-senador Acir Gurgacz também surge crescendo, ante o eleitorado. Bruno Scheid, apoiado pela família Bolsonaro, é, ainda, uma incógnita.

Surpresa? No quadro atual, o único nome que pode surgir como surpresa das urnas é o do deputado estadual de primeiro mandato Delegado Camargo. Bolsonarista roxo, Camargo tem um forte discurso anti-esquerdismo e também contra o governo Marcos Rocha. Quer entrar nestas faixas do eleitorado, imaginando que o nome de Bolsonaro e os duros ataques à esquerda e ao governo estadual podem lhe dar um mandato. Só as urnas dirão.

Ou seja, neste momento, se a eleição fosse hoje, a coluna apostaria em Sílvia Cristina, Fernando Máximo e Acir Gurgacz, três nomes para as duas vagas. Mas é sempre bom lembrar que a cabeça do eleitor pode mudar de uma hora para outra. Um ato falho, uma frase mal colocada, uma declaração exagerada, pode mudar tudo. Faltam apenas 223 dias para a eleição.

NUM RELATO CORAJOSO, EUCLIDES MACIEL CONFESSA SEU PASSADO DE DROGAS E COMOVE SEUS TELESPECTADORES

“Meus filhos não desistiram de mim. Minha mãe, viva ainda, ela ligava, filho, vem pra cá que eu te cuido”. As frases, num depoimento franco e corajoso, são do ex-deputado e apresentador de TV no grupo SGC, Euclides Maciel. Num de seus programas, ele resumiu o inferno que viveu como dependente de cocaína e crack, quando viveu momentos de terror, inclusive vendendo TV e outros objetos de sua casa, para sustentar o vício.

Crise familiar, afastamento dos filhos, que tiveram que ir morar com a avó paterna, noites e madrugadas de desespero marcaram a vida de Maciel, até que, com ajuda da família e amigos, ele conseguiu se livrar do vício e voltar a ter uma vida normal. Mas também por uma forte decisão pessoal, conseguiu superar a tragédia que havia se abatido sobre ele.

Hoje, livre do vício, Euclides Maciel volta a ser um nome importante no contexto da mídia rondoniense, com suas opiniões fortes, contundentes e sempre respeitosas. Ele foi deputado estadual durante dois mandatos e que hoje, longe da política e do vício, participa e lidera ações contra as drogas. Faz palestras e orienta jovens sobre os perigos do vício, relatando a própria experiência pessoal. Qual Fênix, a graças ao seu esforço pessoal, à família e aos muitos amigos, Maciel ressurgiu das cinzas. Mais forte do que nunca!

PIONEIRISMO: PORTO VELHO SERÁ PRIMEIRA CAPITAL A TER RECARGA PÚBLICA PARA CARGOS ELÉTRICOS

Não há dúvida de que aumentou de forma significativa o número de veículos movidos à energia elétrica em Porto Velho. Certamente isso reflete uma tendência nacional. A diferença é que a Prefeitura se antecipou, tornando-se a primeira Capital do país a fazer um chamamento público, via edital, para seleção de empresas para implantação de 12 estações de recarga pública nos veículos elétricos.

As estações serão montadas em diferentes ruas e avenidas para abastecer os veículos, tanto na área urbana quanto nos distritos, sem ônus financeiro direto ao Município. Segundo o secretário do Meio Ambiente, Vinicius Miguel, o edital busca ampliar a infraestrutura de eletromobilidade no município, “com investimentos integralmente custeados pela futura permissionária, associados a contrapartidas ambientais, sociais, urbanísticas e de lazer”.

O documento prevê a instalação de estações de recarga em Corrente Contínua, com potência de 30 kW (1 plug) ou 40 kW (2 plugs), conector padrão CCS2, eficiência mínima de 95,2 por cento e sistema obrigatório de cobrança por leitura automática de placas.

Além da infraestrutura elétrica, a empresa selecionada deverá cumprir contrapartidas operacionais e ambientais. Está prevista a cessão de uso, em regime de comodato, de um veículo 100 por cento elétrico para cada dois eletropostos instalados, totalizando no mínimo seis veículos destinados à Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

ACREDITE SE QUISER: VICE NACIONAL DO PT DIZ QUE MORTOS EM OPERAÇÃO DA PM NAS FAVELAS ERAM SÓ “BANDIDOS OU VAGABUNDOS”

Quanto tempo vai durar no cargo e no partido? Washington Quaquá, prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, entrou em rota de colisão com a ideologia do seu partido, ao defender a ação policial que matou dezenas de bandidos, recentemente, numa favela do Rio de Janeiro. “A PM só matou otário, vagabundo e bandido”, ou seja, para o vice nacional do petismo, o que ocorreu foi uma ação correta da PM e outras forças policiais e que todos os 122 mortos ou eram “criminosos ou vagabundos”.

Para uma plateia atônita, com alguns gritos histéricos de “mentiroso”, o Prefeito respondeu à altura: “a gente tem que entrar nesses territórios, para mudar a prática e a vida do território e libertar a vida do povo. Se a gente não faz isso, ninguém o fará. É óbvio que a polícia do Rio, o Bope, só matou ali otário, vagabundo, bandido. Eu perguntei: ‘Tem trabalhador aí?’. Não. Tudo bandido”, disse o vice-presidente nacional do PT.

A fala terminou com a plateia petista gritando que Quaquá mentia em sua declaração. Ele rebateu: “Você vai ouvir eu falar ou vai ficar berrando? Então, era tudo bandido. Eu ouço bobagens à vontade. Espero que na democracia se ouça as bobagens dos outros. Eu ouço a de vocês, valeu? E depois querem dizer que são de esquerda e democráticos, mas só ouvem a própria opinião.”

Quanto tempo, ainda, Quaquá vai durar no PT e em seu comando nacional?

PERGUNTINHA

Mesmo com todos os indícios, com dados levantados pela Polícia Federal, por denúncias, você tem alguma esperança de que os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli poderão ter que responder e receberem algum tipo de censura ou punição, caso tudo o que está sendo denunciado seja comprovado?