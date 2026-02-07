Homem espanca companheira, ameaça matar pessoas e tenta ferir bebê

Publicada em 07/02/2026 às 08h40
Home é preso em Ji-Paraná após uma sequência de violência extrema durante a madrugada desta sexta-feira (7). Um homem espancou a companheira, ameaçou matar pessoas com uma faca e colocou em risco a vida de um bebê de apenas cinco meses, levando a Polícia Militar a intervir para conter o ataque.
As agressões começaram em um estabelecimento de festas na T-5, bairro Nova Brasília, e seguiram pelas ruas, com socos, puxões de cabelo e violência contínua diante de testemunhas. Em frente a uma residência, o agressor invadiu o imóvel, quebrou objetos e, armado, espalhou pânico ao ameaçar matar todos no local.
O caso se tornou ainda mais grave quando, mesmo com o bebê nos braços da vítima, o homem manteve a violência e chegou a apertar o pescoço da criança, expondo-a a risco iminente de morte. O homem foi preso e encaminhado para UNISP para providências que o caso requer.
