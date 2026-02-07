Professora de Direito é assassinada a facadas dentro de faculdade

Publicada em 07/02/2026 às 09h00
O acadêmico João C. da C. J., 25, foi preso na noite desta sexta-feira (06), acusado de matar a professora de direito, e escrivã da Polícia Civil Juliana Mattos de Lima Santiago, 41 anos.
O crime aconteceu nas dependências de uma faculdade no bairro Eldorado, zona sul de Porto Velho.
Informações apuradas pelo site dão conta que o aluno esperou todos saírem da sala, e com uma faca desferiu vários golpes na vítima, depois tentou fugir correndo, mas foi detido por um policial militar e um Delegado da Polícia Civil que também lecionam na instituição.
Juliana que foi atingida no braço e dois golpes no tórax, chegou a ser socorrida ao Hospital João Paulo II em um carro particular, mas não resistiu e foi a óbito.
Para a PM o acusado contou que mantinha um relacionamento com Juliana a cerca de três meses, e ficou furioso quando percebeu distanciamento dela, e descobriu que a vítima reatava o casamento com o Ex-marido, então premeditou o crime.
O criminoso que também ficou ferido recebeu atendimento na UPA, depois junto com a faca foi apresentado no Departamento de Flagrantes.
