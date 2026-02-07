Eleição em Portugal: brasileiros relatam

Publicada em 07/02/2026 às 10h35
Portugal vai às urnas para escolher seu novo presidente neste domingo (8). O candidato da esquerda, António José Seguro, e o da extrema direita, André Ventura, disputam o cargo no segundo turno das eleições presidenciais, o primeiro em 40 anos.
Segundo pesquisas de intenção de voto feitas pela imprensa portuguesa na última semana, Seguro deve ser o vencedor da disputa. Ainda assim, brasileiros ouvidos pelo g1 relatam temer uma vitória de Ventura, que defende políticas muito mais rigorosas para o controle da imigração.
"O clima é de medo e de incerteza, e eu acho que o cidadão português, incluindo os imigrantes que estão lutando, não merecem ter este medo. Eles merecem ter sempre a esperança de que as coisas vão melhorar", defende a brasileira Letícia Bergamo, que vive há nove anos com a família em Portugal e lidera uma comunidade de apoio a mães de crianças autistas e com deficiência.
Bergamo, que tem cidadania portuguesa e é moradora de Cascais, região metropolitana de Lisboa, se diz surpresa ao descobrir que o candidato do Chega foi o mais votado entre os brasileiros nos consulados e embaixadas do Brasil:
"Eu posso ser cidadã portuguesa, mas eu sou imigrante. Não entendo isso de um imigrante que desmerece um outro. A gente está no mesmo mar. Temo por causa das ameaças, inclusive de tirar cidadanias. De interromper processos de cidadania que estão em andamento".
Comentários
Seja o primeiro a comentar!