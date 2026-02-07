Furto de veículo termina com troca de tiros, um suspeito morto e outro preso
Por jaruonline.com
Publicada em 07/02/2026 às 08h50
 Um suspeito morreu e outro foi preso após um confronto com a Polícia Militar na noite desta sexta-feira (06), durante as buscas por uma picape GM Montana furtada horas antes no Setor 07, em Jaru. O veículo foi recuperado.

Após o registro do furto, a PM iniciou diligências imediatas e localizou a caminhonete por volta das 19h, a cerca de 10 quilômetros de Governador Jorge Teixeira, em uma área rural. No momento da abordagem, os policiais foram recebidos a tiros, havendo troca de disparos.

Um dos envolvidos foi baleado, chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O outro suspeito foi detido em flagrante. Uma arma de fogo foi apreendida durante a ocorrência.

Mais cedo, câmeras de segurança haviam flagrado o momento em que um homem chegou a pé à rua Euclides da Cunha, abriu o veículo estacionado em frente à residência do proprietário e saiu rapidamente com a picape.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes. 

