Furto de veículo termina com troca de tiros, um suspeito morto e outro preso

Publicada em 07/02/2026 às 08h50
Um suspeito morreu e outro foi preso após um confronto com a Polícia Militar na noite desta sexta-feira (06), durante as buscas por uma picape GM Montana furtada horas antes no Setor 07, em Jaru. O veículo foi recuperado.
Após o registro do furto, a PM iniciou diligências imediatas e localizou a caminhonete por volta das 19h, a cerca de 10 quilômetros de Governador Jorge Teixeira, em uma área rural. No momento da abordagem, os policiais foram recebidos a tiros, havendo troca de disparos.
Um dos envolvidos foi baleado, chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O outro suspeito foi detido em flagrante. Uma arma de fogo foi apreendida durante a ocorrência.
Mais cedo, câmeras de segurança haviam flagrado o momento em que um homem chegou a pé à rua Euclides da Cunha, abriu o veículo estacionado em frente à residência do proprietário e saiu rapidamente com a picape.
O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
