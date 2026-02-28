Fevereiro Roxo e Laranja: campanha alerta para sintomas e reforça a importância da doação de medula óssea

Finalizando Fevereiro Roxo e Laranja, a gente chama atenção para a Leucemia, um tipo de câncer que atinge as células do sangue.
Alguns sinais importantes são: palidez, fadiga, febre frequente, manchas roxas, perda de peso e dores nos ossos ou articulações.
Sintomas não confirmam diagnóstico, mas merecem avaliação.
A campanha também reforça a importância da doação de medula óssea, encontrar compatibilidade pode ser raro, e cada cadastro conta.
Procurou sinais ou quer orientação? Vá até uma Unidade de Saúde.
