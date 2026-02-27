Por SINTERO

No dia 24 de fevereiro, o SINTERO participou de reunião na sede do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (IDEP), com a presidenta da autarquia, Adir Oliveira, e o chefe do setor de controle interno, Ricardo Medeiros.

O encontro teve como objetivo ampliar o entendimento do SINTERO sobre a estrutura e o funcionamento do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional de Rondônia (IDEP), autarquia responsável pela oferta de educação profissional e pela implementação do modelo de educação integrada em Rondônia.

Nesse contexto, também foi abordado o funcionamento do Centro Técnico Estadual de Educação Rural Abaitará (Centec Abaitará), unidade vinculada ao Instituto que oferta educação integrada em regime de tempo integral.

Foram debatidos três pontos principais: os recursos do Fundeb destinados ao IDEP; a composição do Conselho Superior do IDEP, ocasião em que o SINTERO reiterou a solicitação para integrar o colegiado; e o pagamento do abono concedido pelo Governo do Estado, que não contemplou servidores da Seduc cedidos ao IDEP e ao Centec Abaitará.

O SINTERO considera fundamental a presença de representante da entidade no Conselho Superior do IDEP, por entender que a participação fortalece a democracia institucional, amplia o controle social e a fiscalização sobre a aplicação dos recursos do Fundeb, além de contribuir para a garantia dos direitos dos profissionais da educação, inclusive daqueles que atuam nas unidades vinculadas à autarquia.