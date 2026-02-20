Deputado Luizinho Goebel confirma presença no lançamento de programas rurais em Seringueiras
Por Assessoria
Publicada em 20/02/2026 às 08h30
Nos acompanhe pelo Google News

 O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Seringueiras, e será realizado no dia 20 de fevereiro de 2026, a partir das 9h30, no Parque de Exposições.

Programas voltados à agricultura familiar e pecuária leiteira

Durante o encontro, serão apresentados programas voltados ao fortalecimento da produção rural no município, com foco na agricultura familiar e na pecuária leiteira.

Entre as iniciativas que serão lançadas estão:

Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro;

Programa de Diversificação de Cultura;

Programa de Transporte Gratuito de Calcário;

Programa de Vacinação contra Brucelose.

A programação marca o início das ações destinadas ao aumento da produtividade agrícola e ao apoio aos produtores rurais da região.

Evento reúne autoridades e produtores rurais

A presença do deputado Luizinho Goebel reforça a participação de representantes do Legislativo estadual no evento, que deve reunir produtores rurais, lideranças locais e autoridades municipais.

A organização orienta que os interessados compareçam ao Parque de Exposições no horário previsto para acompanhar o lançamento oficial dos programas.

Política Evento
Imprimir imprimir