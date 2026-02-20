Deputado Luizinho Goebel confirma presença no lançamento de programas rurais em Seringueiras

Publicada em 20/02/2026 às 08h30
O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Agricultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Seringueiras, e será realizado no dia 20 de fevereiro de 2026, a partir das 9h30, no Parque de Exposições.
Programas voltados à agricultura familiar e pecuária leiteira
Durante o encontro, serão apresentados programas voltados ao fortalecimento da produção rural no município, com foco na agricultura familiar e na pecuária leiteira.
Entre as iniciativas que serão lançadas estão:
Programa de Melhoramento Genético do Rebanho Leiteiro;
Programa de Diversificação de Cultura;
Programa de Transporte Gratuito de Calcário;
Programa de Vacinação contra Brucelose.
A programação marca o início das ações destinadas ao aumento da produtividade agrícola e ao apoio aos produtores rurais da região.
Evento reúne autoridades e produtores rurais
A presença do deputado Luizinho Goebel reforça a participação de representantes do Legislativo estadual no evento, que deve reunir produtores rurais, lideranças locais e autoridades municipais.
A organização orienta que os interessados compareçam ao Parque de Exposições no horário previsto para acompanhar o lançamento oficial dos programas.
