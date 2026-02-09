Deputado Laerte Gomes prestigia inauguração da ampliação da APAE de São Miguel do Guaporé

Publicada em 09/02/2026 às 08h50
Deputado estadual Laerte Gomes ao lado de representantes da instituição e da comunidade (Foto: Assessoria parlamentar)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) marcou presença, nesta sexta-feira (07), na inauguração da ampliação da estrutura física daAssociação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de São Miguel do Guaporé, em uma cerimônia que celebrou a entrega de novas salas de atendimento, banheiros adaptados e espaço para atividades pedagógicas e de convivência.
O investimento de R$ 442 mil, viabilizado por meio de emenda parlamentar articulada pelo deputado em conjunto com o Governo do Estado, permite que a instituição ofereça mais conforto, acessibilidade e melhores condições de serviço para seus usuários, entre crianças, jovens e adultos com deficiência.
Durante a solenidade, Laerte Gomes destacou o significado da obra e reafirmou seu histórico de apoio às APAEs de Rondônia.
“Sou apaeano de coração. Sempre entendi que investir nas APAEs é mais do que uma ação social, é um compromisso com a inclusão, com a cidadania e com o futuro de tantas famílias”, afirmou o parlamentar.
O deputado também agradeceu publicamente ao governador Cel. Marcos Rocha, ressaltando a importância da parceria institucional para a liberação dos recursos que tornaram possível a ampliação.
“Esse benefício é resultado de um trabalho conjunto. Quando Estado e Assembleia caminham unidos, quem ganha é a população”, observou.
A presidente da APAE de São Miguel do Guaporé, Daiane Machado da Silva, e a diretora Kátia Maria Ferreira participaram da entrega e destacaram o impacto positivo da nova estrutura no dia a dia da entidade. Em seus discursos, elas agradeceram ao deputado pelo empenho e atenção às necessidades da instituição, que atende famílias de toda a região.
A cerimônia contou com a presença de alunos da APAE, familiares, lideranças da sociedade civil, representantes do comércio local e autoridades municipais, em um momento de celebração e integração comunitária.
Laerte Gomes e a presidente da APAE de São Miguel do Guaporé, Daiane Machado da Silva, durante a entrega oficial das novas instalações da entidade (Foto: Assessoria parlamentar)
A ampliação simboliza mais um capítulo na trajetória de apoio de Laerte Gomes às causas sociais no estado, iniciativa que se soma a outras ações em setores como saúde, educação, segurança e infraestrutura, reforçando a atuação política do deputado em diversas frentes de interesse público.
