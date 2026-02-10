Deputado Ezequiel Neiva entrega quebrador de cacau para fortalecer pequenos produtores em São Felipe do Oeste

Publicada em 10/02/2026 às 08h30
Equipamento foi adquirido via emenda do parlamentar (Foto: André Felliphy)
O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) realizou a entrega de um quebrador de cacau no município de São Felipe D’Oeste, atendendo a uma solicitação do vereador Alemão. O equipamento representa um avanço significativo para os pequenos produtores da região, que até então realizavam todo o processo de forma manual.
Durante a entrega, o parlamentar destacou a importância do investimento para o fortalecimento da agricultura familiar. Segundo Ezequiel Neiva, o quebrador de cacau traz mais eficiência ao trabalho no campo, reduz o esforço físico e amplia a capacidade produtiva dos agricultores. “Antes, todo esse processo era feito manualmente, exigindo muito tempo e esforço. Agora, os produtores passam a contar com um equipamento moderno, que representa um grande avanço para o setor produtivo e melhora diretamente a qualidade de vida das famílias”, ressaltou.
O vereador Alemão, autor do pedido, enfatizou o impacto direto do equipamento na rotina dos produtores. “O que antes levava dias para ser feito, agora pode ser concluído em poucas horas. Isso aumenta o rendimento das famílias, gera mais produtividade e incentiva os agricultores a plantar cada vez mais, com a certeza de que terão estrutura para produzir”, afirmou.
O produtor rural José Nathalino Bandeira, morador de São Felipe D’Oeste há 39 anos, agradeceu o investimento e destacou a importância da presença do deputado no município. “É um equipamento que ajuda muito e facilita o trabalho do dia a dia. Ver um deputado presente, que acredita no produtor rural, fortalece os laços com a comunidade. Tenho certeza de que outros implementos ainda chegarão para ajudar os produtores da nossa região”, declarou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva também acompanhou a entrega e reforçou que o atendimento ao pequeno produtor é uma das prioridades do mandato. Segundo ele, cerca de 60% das emendas parlamentares do deputado Ezequiel Neiva são destinadas à aquisição de equipamentos e implementos agrícolas. “Esse é um compromisso claro com o homem do campo, garantindo melhores condições de trabalho e mais desenvolvimento para o interior do estado”, concluiu.
Foto: André Felliphy
Comentários
Seja o primeiro a comentar!