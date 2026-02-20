Consulta ao lote residual de restituição do IRPF de fevereiro é aberta nesta sexta-feira, 20/02

Por RECEITA FEDERAL

20/02/2026

Receita Federal disponibilizou, a partir das 10h desta sexta-feira (20), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente a fevereiro de 2026.

Este lote é composto por 204.824 restituições, destinadas a contribuintes prioritários e não prioritários, com valor total de R$ 578.974.901,07.

O crédito bancário será realizado ao longo do dia 27 de fevereiro. Do total, R$ 337.697.578,81 serão destinados a contribuintes com prioridade legal, distribuídos da seguinte forma:

Idosos acima de 80 anos: 6.632 restituições

Idosos entre 60 e 79 anos: 39.290 restituições

Pessoas com deficiência física, mental ou moléstia grave: 3.264 restituições

Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério: 10.735 restituições

Além disso, 127.585 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-Preenchida e/ou optado por receber via PIX e ainda 17.318 restituições destinadas a contribuintes não prioritários.

No estado de Rondônia, o valor total de R$ 5.197.576,98 será distribuído entre1.704contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, 11.264 contribuintes terão direito a créditos no valor total de R$ 33.689.323,28.

Como consultar se sua restituição está disponível?

Acesse www.gov.br/receitafederal

Clique em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar minha restituição”

A página oferece:

Orientações e canais de prestação de serviço;

Consulta simplificada.

Consulta completa, por meio do extrato de processamento acessado no e-CAC.

Se houver pendências na declaração, o contribuinte pode retificar e corrigir as informações equivocadas.

Também é possível consultar pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones, que permite verificar a liberação das restituições e a situação cadastral do CPF.