COMUNICADO - SINJUR comunica renúncia no Conselho Fiscal e anuncia posse de novo membro

Publicada em 04/02/2026 às 14h20
O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) comunica que a servidora aposentada Marismeiri Aristides Ferreira Lima apresentou renúncia da função de Conselheira Fiscal, em caráter irrevogável e irretratável, com efeitos imediatos, conforme carta encaminhada à Diretoria do sindicato.
A renúncia foi formalizada por decisão pessoal da conselheira, eleita em Assembleia Geral Ordinária para o triênio2024/2026, e devidamente registrada nos termos estatutários.
Em razão da vacância, o SINJUR informa que assumirá a função o conselheiro Nivaldo Anjos e Silva, observando a ordem de substituição prevista no estatuto da entidade, garantindo a continuidade dos trabalhos do Conselho Fiscal.
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
Comentários
Seja o primeiro a comentar!