Capim alto em terrenos bladios compromete visibilidade e causa perigo no trânsito

O município de Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia, volta a enfrentar um problema recorrente de infraestrutura urbana que impacta diretamente a segurança viária. Nos últimos dias, o Jornal Eletrônico Guajará Notícias recebeu diversas imagens enviadas por moradores apontando que o crescimento excessivo de capim em terrenos baldios tem prejudicado a visibilidade de condutores em diferentes pontos da cidade.
Segundo os registros encaminhados à redação, a vegetação alta avança sobre áreas próximas a cruzamentos e vias de fluxo constante, criando pontos cegos que elevam o risco de sinistros de trânsito. A situação, conforme relatam munícipes, se repete em vários bairros da chamada Pérola do Mamoré e evidencia fragilidades na manutenção preventiva dos espaços urbanos.
Especialistas em mobilidade urbana apontam que a obstrução do campo visual em interseções compromete a segurança operacional do sistema viário, especialmente em vias sem sinalização semafórica. O mato alto reduz o tempo de reação dos condutores e pode contribuir para colisões laterais, sobretudo em horários de maior fluxo.
Diante do cenário, moradores solicitaram, por meio do Guajará Notícias, que o prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, determine à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos a intensificação imediata dos serviços de roço e limpeza urbana. A expectativa da comunidade é que seja estabelecido um cronograma contínuo de manutenção para mitigar o problema de forma estrutural, e não apenas pontual.
Procurado pela reportagem, o espaço permanece aberto ao setor competente do Poder Público municipal para manifestação oficial, seja para informar a existência de planejamento em curso, seja para apresentar o calendário de ações previsto para os bairros afetados.
O Guajará Notícias seguirá acompanhando a demanda da população, mantendo os munícipes informados sobre eventuais providências adotadas pela Prefeitura de Guajará-Mirim.
