Café com Sebrae marca início das ações de 2026 em Rondônia

Por sebrae

Publicada em 23/02/2026 às 14h10

Evento marca o início das atividades técnicas junto aos pequenos negócios e apresenta portfólio de soluções, missões empresariais e lançamento de edital de patrocínio

O ano começa com planejamento, estratégia e presença nos territórios. O Sebrae em Rondônia dá início às atividades de 2026 com o Café com Sebrae, encontro que será realizado nas oito unidades regionais às 8hs, para apresentar a programação anual de capacitações, consultorias e projetos voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios.

Mais que um evento institucional, o Café com Sebrae representa a largada oficial das ações técnicas da instituição nos municípios. É o momento de alinhar expectativas, apresentar soluções e reforçar o compromisso com o desenvolvimento econômico local.

Portfólio estratégico para 2026

Durante a programação, serão detalhadas as capacitações previstas no portfólio, as consultorias de gestão, as missões empresariais e as soluções do Sebraetec, voltadas à inovação e à melhoria de processos.

Também estarão em destaque os produtos premium, como o Empretec e o Lidere, focados no desenvolvimento de competências empreendedoras e na formação de lideranças empresariais.

O evento ainda abordará a atuação nos projetos setoriais estratégicos para o estado, como as cadeias produtivas de Cacau, Café e Tambaqui, além das ações em políticas públicas que buscam desburocratizar processos, simplificar rotinas e melhorar o ambiente de negócios nos municípios rondonienses.

Além de apresentar a programação anual e detalhar as soluções disponíveis para 2026, o Café com Sebrae também reforça o papel da instituição como parceira estratégica dos pequenos negócios em Rondônia.

Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, os encontros simbolizam mais que uma agenda institucional: representam o início efetivo das ações planejadas para gerar impacto direto nos territórios.

“Com esses eventos, marcamos o início das nossas intervenções junto ao pequeno empreendedor. Temos um portfólio completo de soluções para apoiar os empreendimentos a melhorarem sua performance e ampliarem seus resultados, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do nosso estado e do nosso país. Além do nosso time de colaboradores e técnicos, contamos com grandes parceiros estratégicos locais, o que amplia nossa capilaridade e fortalece nossa atuação nos territórios. Procurem sempre o Sebrae”.

A programação inclui ainda o lançamento do edital de patrocínio, reforçando o apoio da instituição a iniciativas que contribuam para o desenvolvimento econômico regional.

Agenda nas unidades regionais

O Café com Sebrae será realizado conforme o cronograma:

Sebrae Sede, em Porto Velho – 02 de março

Ariquemes – 03 de março

Jaru – 04 de março

Ji-Paraná – 05 de março

Vilhena – 10 de março

Pimenta Bueno – 11 de março

Rolim de Moura – 12 de março

Cacoal – 13 de março

Com a agenda definida, o Sebrae em Rondônia inicia oficialmente o ciclo de ações de 2026, reforçando sua presença nos territórios e ampliando o acesso dos pequenos negócios às soluções que impulsionam crescimento, inovação e competitividade.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).