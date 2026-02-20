“Até eu acreditei”: Christiane Torloni comenta memes que a colocaram no BBB 26

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/02/2026 às 15h53

Uma sequência de montagens feitas com inteligência artificial colocou a atriz Christiane Torloni como suposta participante do Camarote do Big Brother Brasil 26. As imagens viralizaram nas redes sociais e mostravam a artista em diferentes ambientes da casa do reality, gerando comentários e especulações entre internautas.

A repercussão foi abordada durante a participação de Torloni no Encontro, da TV Globo, exibido nesta sexta-feira (20). Ao falar sobre o assunto, ela reagiu com bom humor. “Até eu acreditei [que entraria no programa]”, disse, em tom descontraído, após ouvir da apresentadora que seu nome dominou as redes desde o início do ano.

Conhecida por manter a vida pessoal longe de exposição intensa nas plataformas digitais, a atriz comentou sobre seu perfil mais reservado. “Você vê um perfil da minha vida, sou uma pessoa tão discreta. Você não tem posts íntimos meus, pelo contrário”, afirmou, ao refletir sobre o contraste entre sua postura pública e o universo do reality show.

Apesar da surpresa com a dimensão que os memes ganharam, Torloni avaliou as montagens como um gesto positivo do público. “Sinto como uma homenagem. Uma coisa de alguém me botar num lugar que realmente o bicho está pegando como uma pessoa que vai trazer essa leveza, que não vai levar isso de um jeito sério, louco, mal ou cruel”, declarou.

Durante a entrevista, ela também comentou sobre o impacto do programa na trajetória de alguns ex-participantes, citando nomes como Jean Wyllys e Grazi Massafera, que seguiram caminhos de destaque após a passagem pelo reality. “Temos pessoas no BBB, pessoas tão interessantes que saíram: Jean Wyllys, que é tão bonito, ou a Grazi Massafera, pessoas que foram fazendo suas carreiras e trazendo… É uma coisa que, assim, tem que ter coragem”, avaliou.

Embora nunca tenha integrado o elenco do Big Brother Brasil, Christiane Torloni já participou do Dança dos Famosos em 2008, quando conquistou o título, retornando à atração novamente em 2021.