Aposentados do SINJUR estreiam bloco na tradicional e familiar Banda do Pirarucu do Madeira

Os aposentados e pensionistas que participam da tradicional Roda de Conversa do SINJUR protagonizaram um momento especial no Carnaval de Porto Velho ao criarem um bloco carnavalesco próprio, que fez sua estreia neste sábado (7) durante o desfile da Banda do Pirarucu do Madeira.
Batizado de “Somos a Base do Diamante”, o bloco nasceu como forma de homenagear os trabalhadores do Tribunal de Justiça de Rondônia que, ao longo de muitos anos de dedicação, contribuíram diretamente para a excelência dos serviços prestados à população rondoniense.
O nome do bloco faz referência ao reconhecimento nacional recebido pelo TJ-RO, que conquistou por sete anos o prêmio Diamante, resultado de metas de produtividade, eficiência e qualidade institucional — conquistas que tiveram a participação decisiva dos servidores hoje aposentados.
Para os organizadores, a iniciativa representa mais do que folia: é um ato de valorização da história funcional da categoria, resgatando o orgulho de quem ajudou a construir um Judiciário forte e respeitado em Rondônia.
A participação dos aposentados na Banda do Pirarucu do Madeira foi marcada por alegria, integração e espírito de confraternização, mostrando que o Carnaval também pode ser espaço de memória, reconhecimento e celebração de trajetórias de trabalho dedicadas ao serviço público.
O SINJUR destacou a importância de iniciativas como essa, que fortalecem os vínculos entre os servidores ativos, aposentados e pensionistas, além de promover momentos de lazer, pertencimento e valorização daqueles que ajudaram a construir a história do Judiciário rondoniense.
