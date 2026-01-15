UNIR entra na última semana de inscrições do​ Processo Seletivo Especial 2026 para vagas ociosas

Publicada em 15/01/2026 às 10h21
Hoje, dia 15 de janeiro, encerram as inscrições para o Processo Seletivo Especial (PS Especial) 2026 da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), destinado ao preenchimento de vagas ociosas nos cursos de graduação presenciais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo sistema psespecial.unir.br.
O edital oferta 3.542 vagas distribuídas entre cursos dos oito campi da UNIR, com ingresso já no primeiro semestre de 2026. O processo é voltado a estudantes de outras instituições de ensino superior, acadêmicos da própria UNIR que desejam mudar de curso e portadores de diploma que pretendem cursar uma nova graduação.
O que são vagas ociosas? As vagas ociosas correspondem a oportunidades que não foram preenchidas ou que surgiram em decorrência de desistências, transferências, jubilação, falecimento ou desligamento de estudantes.
O PS Especial contempla três modalidades de ingresso: transferência externa, para estudantes de outras instituições; mudança de curso (interna), para acadêmicos da UNIR; e ingresso de portadores de diploma, para graduados por instituições reconhecidas pelo MEC.
Áreas afins – No PS Especial UNIR 2026, só é possível mudar de curso, pedir transferência ou ingressar como portador de diploma se o curso de origem for considerado “área afim” ao curso desejado, conforme o Anexo I do edital. Por exemplo, para concorrer a uma vaga em Direito, o candidato precisa vir de cursos como Ciências Políticas, Filosofia, Sociologia, Antropologia, Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis. Outros cursos, como Arqueologia, Filosofia, Letras-Libras e Química, aceitam candidatos de qualquer área/graduação.
Como é feita a seleção? A seleção será realizada com base no Coeficiente de Rendimento Acadêmico (CRA) ou Índice de Rendimento Acadêmico (IRA), que é calculado a partir do histórico escolar. Em caso de empate, serão considerados critérios de renda, idade e, se necessário, sorteio.
Resultado e início das aulas - A homologação das inscrições está prevista para 19 de janeiro de 2026, e o resultado final será divulgado em 29 de janeiro, no portal de editais da UNIR. As matrículas da primeira chamada ocorrerão entre 31 de janeiro e 6 de fevereiro de 2026, de forma on-line. O início das aulas para os veteranos está previsto para 23 de fevereiro de 2026, conforme o calendário acadêmico da instituição.
Fique por dentro - Todas as informações oficiais estarão disponíveis nos canais oficiais da UNIR, no Portal www.unir.br e também no Instagram @unir.rondonia. Dúvidas podem ser esclarecidas com o Serviço de Orientação ao Usuário, o SOU UNIR, pelo WhatsApp: (69) 2182-2016.
Para mais informações, o edital e seus anexos estão publicados em: https://editais.unir.br/
