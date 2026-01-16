SINTERO explica: Perguntas e respostas sobre o programa “Mais Professores para o Brasil”

Publicada em 16/01/2026 às 14h13
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO) reúne, de forma clara e objetiva, as principais informações sobre o programa “Mais Professores para o Brasil”, iniciativa do Ministério da Educação (MEC) voltada ao fortalecimento da docência na educação básica.
O que é o programa Mais Professores para o Brasil?
É uma política pública do MEC que reúne ações para atrair novos docentes, incentivar a formação, apoiar quem já atua na rede pública e reduzir a falta de professores em determinadas áreas e regiões do país.
Quem pode participar do programa?
Estudantes de cursos de licenciatura;
Professores e professoras já formados que atuam ou desejam atuar na educação básica.
Quais são as principais ações do programa?
O programa está organizado em cinco eixos, entre eles:
A Prova Nacional Docente (PND);
o Pé-de-Meia Licenciaturas;
a Bolsa Mais Professores para atuação em regiões com carência de docentes;
ações de formação continuada;
e parcerias para oferta de benefícios aos profissionais da educação.
O que é a Prova Nacional Docente (PND)?
É uma prova que poderá ser utilizada por estados e municípios para selecionar professores.
Podem participar estudantes em fase final da licenciatura e profissionais já formados em licenciatura ou com formação pedagógica.
O que é o Pé-de-Meia Licenciaturas?
É um programa de bolsas para estudantes de licenciatura que tiveram bom desempenho no Enem e ingressaram no curso por meio do Sisu, Prouni ou Fies, como forma de incentivar a permanência na formação docente.
O que é a Bolsa Mais Professores?
É um incentivo financeiro destinado a professores já formados que aceitarem atuar em regiões ou áreas com falta de docentes, como forma de estimular a presença de profissionais onde há maior necessidade.
Qual o valor da bolsa?
O valor da bolsa é de R$ 2.100 mensais, além do salário, pelo período de até 24 meses, conforme critérios definidos pelo MEC.
Quais áreas têm mais carência de professores?
Matemática, Física, Química, Biologia, Português, Inglês, História e Geografia.
Por que esse programa é importante para Rondônia?
Segundo a presidenta do SINTERO, Dioneida Castoldi: “Em Rondônia, há grande falta de professores em várias áreas e o programa Mais Professores chegou para contribuir com o fortalecimento da educação pública. É uma iniciativa que apoia quem já está na rede e ajuda a atrair novos profissionais para a carreira.”
Por que o SINTERO está divulgando essas informações?
O objetivo do SINTERO é informar a categoria de forma clara e didática sobre políticas públicas que impactam a carreira, a formação e o trabalho dos profissionais da educação em Rondônia.
