SINJUR dá boas-vindas ao novo presidente do TJRO desembargador Alexandre Miguel e apresenta pautas prioritárias da categoria

Porto Velho (RO) – O Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Rondônia (Sinjur) esteve, na manhã desta quarta-feira (21), na sede do Tribunal de Justiça de Rondônia para dar boas-vindas ao novo presidente da Corte, o desembargador Alexandre Miguel, que assume a Presidência do Judiciário rondoniense.
Durante a visita institucional, a diretoria do Sinjur parabenizou o magistrado pelo início da gestão e desejou um biênio pautado pelo diálogo institucional, sensibilidade social e valorização dos servidores, colocando o sindicato à disposição para contribuir com pautas que fortaleçam o Tribunal e aprimorem a prestação jurisdicional.
Na oportunidade, foram tratadas questões em andamento e pautas estruturantes, como a necessidade permanente de recomposição salarial, a consolidação e os desdobramentos do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), além da importância de manter o poder aquisitivo dos servidores diante do cenário inflacionário.
A diretoria do Sinjur destacou que a categoria espera uma gestão aberta ao diálogo, com construção coletiva de soluções e atenção às demandas dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, que são parte essencial do funcionamento do Judiciário rondoniense.
Entre os temas discutidos, ganhou destaque a pauta dos 89,22%, considerada histórica e sensível, sobretudo para os servidores aposentados, assunto que o sindicato reafirmou como prioridade em sua atuação.
O Sinjur reforçou que seguirá atuando de forma responsável, técnica e institucional, acreditando que o novo biênio pode representar avanços importantes para toda a categoria.
