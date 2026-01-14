Semagri se reúne com feirantes para definir data e local da Feira da Roça Itinerante

Publicada em 14/01/2026 às 14h16
Na manhã desta quarta-feira (14), a Prefeitura de Ji-Paraná realizou uma reunião com feirantes no auditório da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri). O encontro teve como objetivo definir, em consenso com os feirantes, a data e o local da primeira edição da Feira da Roça Itinerante no município.
Durante a reunião, ficou acordado que a Feira da Roça Itinerante será realizada nos dias 10, 11 e 12 de abril, no Ginásio de Esportes Gerivaldo José de Souza (Gerivaldão). Também foi definido que novas reuniões serão realizadas para tratar da organização e definição das próximas edições do evento.
A Feira da Roça Itinerante, também conhecida como feira do produtor rural itinerante, tem como principal objetivo promover a comercialização direta entre agricultores familiares e consumidores, em locais previamente definidos e divulgados. A iniciativa busca garantir à população o acesso a alimentos frescos, de qualidade, produzidos sem agrotóxicos e comercializados a preços justos.
O secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Marcus Cândido, destacou a importância do encontro e da iniciativa. “É com grande alegria que informamos à população de Ji-Paraná a data e o local da primeira Feira da Roça Itinerante. Precisamos valorizar nossos feirantes, e essa feira vem para oferecer mais opções à população, além de fortalecer a geração de emprego e renda no município”, ressaltou.
Participaram da reunião representantes do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), secretário municipal de saúde, Cristiano Pereira, a presidente da Fundação Cultural, Keyla Barbosa, o vereador Márcio Freitas (PL), além de artesãos, feirantes e representantes da imprensa local.
