PREVISÃO DO TEMPO: Chuvas intensas atingem o Norte nesta quarta-feira (21)

Publicada em 21/01/2026 às 08h00
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para a Região Norte do país, com exceção de Roraima.
No Acre e em Rondônia, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia, mantendo o tempo instável em todas as regiões dos dois estados.
No Amazonas, as precipitações mais intensas devem atingir municípios do centro e sudoeste amazonense, como Tefé, Coari e Tapauá, onde há risco de volumes elevados de chuva.
Em Roraima, apesar de ficar fora do alerta, ainda pode haver chuva isolada em municípios do sul do estado, como Caracaraí e Rorainópolis.
No Amapá, a previsão indica chuva concentrada na faixa litorânea, com instabilidade ao longo do dia.
Já no Pará, as chuvas mais intensas se concentram no sudeste paraense, afetando municípios como São Félix do Xingu, Parauapebas e Água Azul do Norte.
No Tocantins, pode chover de forma isolada em todas as regiões do estado.
Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23°C, em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar a 35°C, em Boa Vista. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 100%.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!