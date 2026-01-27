Prefeitura informa aos servidores, aposentados e pensionistas que prazo recadastramento obrigatório é ate o próximo dia 10

Publicada em 27/01/2026 às 08h48
Atenção, servidores, aposentados e pensionistas! O recadastramento é obrigatório para todos da rede municipal e precisa ser feito até 10 de fevereiro.
Como fazer:
Online: pelo Portal da Transparência no site da Prefeitura.
Presencial: na secretaria de origem do servidor.
Importante: quem não fizer dentro do prazo pode ter o pagamento bloqueado.
Documentos obrigatórios: RG e CPF, comprovante de residência, título de eleitor, CNH, certidões (nascimento/casamento/união estável), CPF do cônjuge e filhos, certidão de nascimento dos filhos, foto 3x4 recente, cartão PASEP e, se houver, certidão de tempo de contribuição, além da ficha de atualização preenchida.
O checklist completo está disponível no portal oficial.
A gente reforça: manter os dados atualizados é essencial para garantir seus direitos e a segurança previdenciária de todos.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!