Prefeitura de Jaru inaugura Hospital da Criança Amanda Coimbra Zanella Vito

Publicada em 21/01/2026 às 08h25
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, realizou na manhã desta terça-feira (20) a solenidade de inauguração do Hospital da Criança Amanda Coimbra Zanella Vito, localizado no Complexo Hospitalar Sandoval de Araújo Dantas.
O hospital é destinado ao atendimento exclusivo de crianças com faixa etária de 0 a 12 anos, e conta com 17 leitos para internação, leito para observação, setor de emergência, posto de enfermagem, brinquedoteca, sala de prescrição, recepção, sala de estar, copa e outros ambientes confortáveis, lúdicos e que oferecem toda a estrutura necessária para o bom atendimento dos pacientes e acompanhantes.
A obra, que foi iniciada durante o mandato do prefeito João Gonçalves Júnior e vice-prefeito Jeverson Lima, foi custeada por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Lúcio Mosquini, mais contrapartida com recursos próprios da Prefeitura.
Durante o seu discurso, o prefeito Jeverson Lima enalteceu a saúde pública municipal e os parceiros políticos que trabalham em conjunto com a gestão. “Se hoje somos uma referência em saúde dentro do estado de Rondônia, é porque temos um time alinhado: o deputado federal Lúcio Mosquini, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, além da parceria com a Câmara de Vereadores e Governo de Rondônia, todos em busca do mesmo objetivo. Fico feliz em dizer que somos um time que trabalha em prol da cidade e das pessoas que aqui vivem”, destacou.
Jeverson também agradeceu aos empresários João Gonçalves, Carmen Gonçalves e ao ex-prefeito João Gonçalves Júnior pela colaboração com o poder público. “Tenho o senhor João como um mentor e serei eternamente grato por todo o apoio e empenho em construir uma Jaru melhor. Meu amigo João Gonçalves Júnior também foi e é essencial para nossa cidade estar organizada e crescendo de forma acelerada, obrigado meu amigo”, finalizou.
Estiveram presentes na inauguração o vice-prefeito Grécio Benedito, o deputado federal Lúcio Mosquini, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, a presidente da Câmara de Vereadores, Tatiane da Saúde, a secretária municipal de saúde, Jaíne Barboza, os vereadores Schimiti Patroleiro, Mestre Café, Celiandro Marrom, Rafael Lopes, Marcão de Tarilândia, João Paulo Ribeiro, Dr. Everson Queiroz, as vereadoras Suhelen Fernanda, Sthella Almeida, o secretário regional do Governo de Rondônia, Pablo Wangle, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Cloves Arraes Junior, o defensor público Dr. Lucas do Couto Santana, a vice-presidente da OAB-Jaru, Sabrina Renascer, os empresários João Gonçalves Filho e João Gonçalves Júnior, o diretor da Associação Comercial e Industrial de Jaru, Rodrigo Duarte, e a mãe da criança que dá nome ao Hospital, Kariane Coimbra.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!