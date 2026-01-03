Poda irregular expõe enxame e mobiliza equipes para remoção segura

Publicada em 03/01/2026 às 09h46
A Prefeitura de Porto Velho realizou a remoção segura de um enxame de abelhas na Avenida Imigrantes com a Avenida Jorge Teixeira, após uma poda irregular deixar o agrupamento exposto e aumentar a agitação dos insetos. A área foi isolada para proteger pedestres e motoristas.
A ação envolveu equipes da Secretaria Municipal de Agricultura (Semagric) e da Defesa Civil Municipal, com apoio de apicultores e uso de técnicas adequadas de manejo, como o fumigador.
Atuação das equipes
Segundo o gerente de Assistência Técnica da Semagric, Roseval Guzo, o atendimento foi iniciado logo após o acionamento das equipes. “Começamos o trabalho imediatamente, mas, devido à chuva e à incidência de raios, interrompemos por segurança e retomamos a retirada do enxame com o apoio necessário”.
Ele destacou que a poda já havia sido realizada antes da chegada da equipe técnica, o que agravou o problema ao expor as abelhas. “O trânsito intenso aumentou ainda mais a agitação do enxame, resultando nos ataques”.
Roseval reforçou a orientação para evitar novos incidentes. “Sempre orientamos que, ao identificar abelhas antes de qualquer poda, o morador ou empresa solicite a retirada do enxame pela Semagric. Só depois disso a poda deve ocorrer”.
Manejo e preservação da fauna
O enxame, da espécie Apis mellifera, com cerca de 60 mil abelhas, foi retirado e será levado para uma propriedade na zona rural. Roseval destacou que a Semagric também atua no apoio à cadeia produtiva do mel e presta assistência quando há solicitações via Defesa Civil.
Ocorrências devem ser comunicadas à Semagric ou ao Corpo de Bombeiros
A Prefeitura reforça que podas só devem ser realizadas por profissionais capacitados e com autorização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), reduzindo riscos e impactos à fauna urbana.
Orientações de saúde e segurança
A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) orienta que, em caso de picadas, o morador procure atendimento médico imediato, especialmente pessoas com alergias.
A Prefeitura reforça que a população não deve colocar fogo, usar veneno ou tentar remover enxames por conta própria.
Ocorrências devem ser comunicadas à Semagric pelo telefone (69) 9 9221-5904 ou ao Corpo de Bombeiros.
