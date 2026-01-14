Motoristas reclamam de pedras lançadas por roçadeiras e que podem causar acidentes

Publicada em 14/01/2026 às 15h09
As reclamações de motoristas por pedras lançadas de roçadeiras durante os serviços nos canteiros públicos do município da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste/RO continuam, porém, o Vereador Ferreirinha (PL) através da INDICAÇÃO de N° 135/2025/GP/CMOPO/RO, já solicitou a Prefeitura Municipal a implantação de telas de proteção na hora das roçadas, justamente para evitar estes incidentes que ocorrem constantemente nas vias públicas da cidade.
Os casos de pedras lançadas por roçadeiras em Ouro Preto/RO, são antigas e constantes, o próprio carro de nossa reportagem já foi alvo por algumas vezes, “um senhor muito conhecido na cidade guarda a pedra que o atingiu no punho, ele disse que se fosse no olho poderia ter ficado cego”, estes incidentes podem ser evitados, mas continuam acontecendo corriqueiramente, principalmente em automóveis que sempre estão sendo atingidos.
Conforme o vereador Ferreirinha, os objetos (pedras) são arremessados com força e podem causar acidentes graves, além de que, já foram registrados diversos casos de que veículos e até vidros de estabelecimentos comerciais foram danificados durante esse tipo de serviço, além de que há riscos de que esses fragmentos acabem atingindo pedestres ou ciclistas que circulam próximos ao local.
O vereador ainda garantiu, de que, a instalação de telas de proteção durante o serviço de roçada em via pública é uma medida simples, de baixo custo e que pode prevenir situações graves, e que o investimento na tela é certamente menor que os custos com reparos em veículos, trocas de vidros ou eventuais despesas médicas em caso de acidentes. (Click Aqui e Veja a Reportagem da Indicação na Integra)
O Conselho Comunitário de Segurança Pública de Ouro Preto do Oeste (CONSEG/OPO) já havia feito esta mesma solicitação ao SEMINFRA/OPO, através do Ofício de nº 005/24 de 25 de Abril/24, atendendo solicitações de vários munícipes, já que algumas das atribuições do CONSEG é proporcionar e contribuir com à segurança e qualidade de vida da população.
