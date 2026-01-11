Motorista de aplicativo é sequestrada e colocada no porta-malas na zona Sul

Publicada em 11/01/2026 às 09h30
Uma motorista de aplicativo, de 31 anos, foi vítima de um sequestro relâmpago na noite deste sábado, por volta das 19h, na zona Sul de Porto Velho. O crime ocorreu após a vítima aceitar uma corrida solicitada por aplicativo em uma rua do bairro Conceição.
De acordo com as informações apuradas, ao chegar ao endereço indicado, a corrida foi cancelada pelo suposto passageiro. Em seguida, a motorista foi surpreendida por três criminosos, que a renderam. Um dos suspeitos assumiu a direção do veículo, enquanto os outros dois entraram no carro e obrigaram a vítima a se posicionar atrás do banco traseiro.
Na sequência, o grupo fugiu com o veículo até um ramal conhecido como Ramal Brasil, localizado no bairro Aeroclube, em uma estrada vicinal. No local, os criminosos amarraram a motorista com fitas do tipo “toca-gato” e a colocaram no porta-malas do próprio carro antes de fugirem.
Um familiar da vítima estranhou o tempo prolongado em que o veículo permaneceu parado em uma área isolada e acionou o sistema de rastreamento. Com a localização, foi possível chegar até o ponto indicado, onde a motorista foi encontrada trancada no porta-malas, imobilizada.
A Polícia Militar foi acionada imediatamente e prestou atendimento à vítima. Apesar das buscas realizadas na região, os suspeitos não foram localizados até o momento.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar e prender os autores do crime.
