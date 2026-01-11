Motorista de aplicativo é sequestrada e colocada no porta-malas na zona Sul
Por Newsrondonia.com
Publicada em 11/01/2026 às 09h30
Nos acompanhe pelo Google News

 Uma motorista de aplicativo, de 31 anos, foi vítima de um sequestro relâmpago na noite deste sábado, por volta das 19h, na zona Sul de Porto Velho. O crime ocorreu após a vítima aceitar uma corrida solicitada por aplicativo em uma rua do bairro Conceição.

De acordo com as informações apuradas, ao chegar ao endereço indicado, a corrida foi cancelada pelo suposto passageiro. Em seguida, a motorista foi surpreendida por três criminosos, que a renderam. Um dos suspeitos assumiu a direção do veículo, enquanto os outros dois entraram no carro e obrigaram a vítima a se posicionar atrás do banco traseiro.

Na sequência, o grupo fugiu com o veículo até um ramal conhecido como Ramal Brasil, localizado no bairro Aeroclube, em uma estrada vicinal. No local, os criminosos amarraram a motorista com fitas do tipo “toca-gato” e a colocaram no porta-malas do próprio carro antes de fugirem.

Um familiar da vítima estranhou o tempo prolongado em que o veículo permaneceu parado em uma área isolada e acionou o sistema de rastreamento. Com a localização, foi possível chegar até o ponto indicado, onde a motorista foi encontrada trancada no porta-malas, imobilizada.

A Polícia Militar foi acionada imediatamente e prestou atendimento à vítima. Apesar das buscas realizadas na região, os suspeitos não foram localizados até o momento.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que trabalha para identificar e prender os autores do crime.

Polícia Porto Velho
Imprimir imprimir