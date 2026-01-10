Morador denuncia ruas de terra transformadas em lamaçais em período de temporais, em Vilhena

Publicada em 10/01/2026 às 09h53
Um leitor do FOLHA DO SUL ON LINE enviou para o site, na tarde de ontem (quinta-feira, 8), imagens que mostram a situação de algumas ruas de terra que dão acesso a vários bairros em Vilhena, e que estão intransitáveis nesta temporada de chuvas.
Caminhos obrigatórios para regiões como o Residencial Hípica e os bairros Iquê e Bandeirantes, além de passagens para o setor de chácaras nas proximidades do Embratel, essas vias públicas transformadas em lamaçais, desafiam os moradores.
Um morador daquela área disse à reportagem que, nestes últimos dias, em que intensos temporais atingem a cidade, muitos vizinhos dele evitam sair de casa usando “carros baixos”, pelo risco de ficarem “pregados” em algum dos atoleiros que tomam as ruas.
O problema é antigo e, segundo o denunciante, causado pela falta de cascalhamento. “Ao invés de jogar terra e cascalho nas ruas, acabam é tirando, e a situação só piora” comenta.
