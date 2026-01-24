Mais de 100 crianças já foram atendidas no Hospital da Criança Amanda Coimbra Zanella Vito

Publicada em 24/01/2026 às 08h31
Desde a última terça-feira (20), data em que a Prefeitura de Jaru inaugurou o Hospital da Criança Amanda Coimbra Zanella Vito, mais de 100 atendimentos já foram realizados.
O Hospital da Criança funciona 24 horas e conta com médicos pediatras, pós-graduados em pediatria, clínicos gerais, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que prestam os serviços necessários para diagnosticar e tratar os pacientes de 0 a 12 anos que chegam ao hospital.
Crianças com sintomas como febre, tosse e vômito podem ser levadas diretamente ao Hospital da Criança, que possui 17 leitos para internação, leito para observação, setor de emergência, posto de enfermagem, brinquedoteca, sala de prescrição, recepção, sala de estar, copa e outros ambientes confortáveis, lúdicos e que oferecem toda a estrutura necessária para o bom atendimento dos pacientes e acompanhantes.
