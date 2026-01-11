Mãe e filha são esfaqueadas durante ataque em residência

Por pvhnoticias.com
Uma mulher e a filha ainda não identificadas foram vítimas de uma tentativa de uma dupla tentativa de homicídio na noite deste sábado (10), no distrito de Vila Nova Samuel, município de Candeias do Jamari.
De acordo com as primeiras informações, as vítimas foram atacadas pelo ex-companheiro da mãe que fugiu em seguida.
As vítimas foram socorridas ao posto de saúde local, depois a mulher em estado mais grave foi transferida em uma ambulância ao Hospital João Paulo II.
A PM faz buscas pelo suspeito que está foragido.
