Laerte Gomes reúne prefeitos aliados e Casa Civil para alinhar ações e fortalecer parcerias nos municípios

Publicada em 23/01/2026 às 08h30
Gabinete do deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)
Em mais uma demonstração de articulação política e compromisso com o desenvolvimento dos municípios rondonienses, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD) realizou, nesta quinta-feira (22), uma importante reunião de alinhamento em seu gabinete na Assembleia Legislativa de Rondônia. O encontro reuniu prefeitos de sua base aliada e o secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, com o objetivo de fortalecer parcerias e alinhar as ações que o parlamentar mantém junto às administrações municipais.
Reconhecido como deputado municipalista, atuante em várias áreas, tanto nas cidades quanto nas zonas rurais, o deputado destacou a importância do diálogo constante com os gestores municipais. “Essas reuniões são fundamentais para que possamos acompanhar de perto as demandas de cada município, alinhar prioridades e garantir que os investimentos cheguem onde a população realmente precisa”, afirmou Laerte Gomes.
Participaram da reunião o prefeito de Monte Negro, Ivair Fernandes; o prefeito de Nova União, João Levi; o prefeito de Itapuã do Oeste, Nei Martins; o prefeito de Alto Paraíso, Charles Gomes; o prefeito de Urupá, Saldanha; o prefeito de Machadinho do Oeste, Paulo da Remap, acompanhado do vice-prefeito Reginado do Esporte; além do prefeito de Vale do Paraíso, Gilliard Gomes.
O secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, ressaltou que o alinhamento entre o Poder Executivo e o Legislativo é essencial para garantir agilidade na execução das ações e eficiência na aplicação dos recursos públicos. “Quando há diálogo e parceria, quem ganha é a população. Essa união de esforços fortalece a gestão pública e impulsiona o desenvolvimento dos municípios”, destacou.
A reunião reforça a solidez das alianças construídas pelo deputado Laerte Gomes ao longo de seu mandato e evidencia a importância de parcerias institucionais que resultam em obras, investimentos e melhorias concretas na qualidade de vida da população rondoniense.
