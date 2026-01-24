Ji-Paraná investe na manutenção de pontes para evitar isolamento na zona rural

Publicada em 24/01/2026 às 08h26
Garantir a mobilidade da população rural e assegurar o escoamento da produção agropecuária são prioridades permanentes da Administração Municipal de Ji-Paraná. Especialmente no período chuvoso, a conservação das pontes torna-se tão essencial quanto a manutenção das estradas vicinais, evitando o isolamento de moradores e prejuízos ao setor produtivo.
Com esse foco, o Governo Municipal mantém atuação contínua na construção e recuperação de pontes e cabeceiras em toda a extensa zona rural do município. Os trabalhos são executados pela Equipe Ponte de Madeira da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), uma das 25 equipes especializadas da pasta.
A estratégia de equipes técnicas específicas tem garantido agilidade e qualidade nos serviços. Em locais com condições favoráveis, pontes pequenas e médias, de até 10 metros, podem ser construídas ou recuperadas em apenas um dia de trabalho, reduzindo transtornos à população.
Segundo o prefeito Affonso Cândido, a combinação de servidores experientes com maquinário adequado é fundamental para o sucesso das ações. “Esse modelo de trabalho, com equipes especializadas, tem se mostrado eficiente tanto na rapidez quanto na durabilidade das obras”, destacou.
Além de garantir o direito de ir e vir, a manutenção preventiva das pontes fortalece a economia local, assegura o transporte escolar, o acesso a serviços de saúde e dá segurança aos produtores rurais, que dependem dessas estruturas para o escoamento diário de sua produção.
Em 2025, foram realizadas 55 ações em pontes, sendo 26 reformas e 19 transformações, além da construção e recuperação de bueiros de diversos diâmetros. Apesar do nome (Ponte de Madeira) a equipe é muito versátil, atuando também com diferentes materiais, conforme a necessidade de cada local. A zona rural é prioridade, sem deixar de atender a área urbana, de acordo com o planejamento municipal e as demandas da população e dos vereadores.
Sob a coordenação de Antônio Carlos Florêncio (Negão), a Equipe Ponte de Madeira segue atuando de forma permanente, demonstrando que planejamento, especialização e compromisso são caminhos seguros para manter Ji-Paraná conectada, produtiva e em constante desenvolvimento.
