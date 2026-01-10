Homem é morto a tiros no meio da rua em Alta Floresta do Oeste

Publicada em 10/01/2026 às 09h00
Vítima foi identificada como Rodrigo de 43 anos; Polícia Militar isolou a área e o caso será investigado pela Polícia Civil. Moto suspeita usada no crime foi vista em outro ponto da cidade, cercilhando em alta velocidade com dois indivíduos.
Um homem identificado como Rodrigo de 43 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (09), no bairro Redondo, em Alta Floresta d’Oeste. No momento do crime, a vítima estava em uma motocicleta Honda CG 160.
De acordo com informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada e se encontra no local, realizando o isolamento da área e aguardando a chegada da Perícia Técnico-Científica, que ficará responsável pelos procedimentos de praxe e pelo levantamento das circunstâncias do homicídio.
Ainda conforme apurado, Rodrigo já havia sido vítima de uma tentativa de homicídio no ano de 2025, também no município de Alta Floresta d’Oeste. Esse fato deverá ser considerado no andamento das investigações.
Após o crime, diligências foram iniciadas com o objetivo de localizar e prender o autor dos disparos. Até o momento, não há informações sobre suspeitos nem sobre a motivação do homicídio.
O caso será investigado pela Polícia Civil, que dará continuidade às apurações após a conclusão dos trabalhos periciais no local.
