Homem é encontrado morto com marcas de violência na estrada do areia branca

Publicada em 12/01/2026 às 09h00
Um homem ainda não identificado foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (12), em um ramal na Estrada do Areia Branca, em Porto Velho. O corpo da vítima estava caído à beira da via e apresentava diversas marcas de violência, indicando uma possível execução na zona rural da capital.
Populares que transitavam pela região avistaram a vítima desacordada e, ao perceberem a gravidade dos ferimentos, acionaram imediatamente a Polícia Militar. Ao chegarem no local, os policiais confirmaram que o homem já estava sem vida, isolando a área para preservar possíveis evidências do crime.
A perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foram chamados para realizar os procedimentos de praxe e a remoção do corpo. O setor de criminalística deve apontar quais instrumentos foram utilizados nas agressões e se houve o uso de armas de fogo ou objetos cortantes no ataque.
A Estrada do Areia Branca é conhecida por ser uma região com diversos ramais e propriedades rurais, onde o policiamento enfrenta desafios geográficos. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios, já iniciou as investigações para descobrir a motivação e a autoria do assassinato.
Até o momento, nenhum suspeito foi preso e a identidade da vítima permanece sob investigação no Instituto Médico Legal. Este crime soma-se aos índices de violência registrados em áreas afastadas do centro urbano de Porto Velho, onde o isolamento dos ramais costuma ser utilizado para descarte de corpos.
