Homem armado com faca ameaça prefeito e é contido por familiares
Por Médicionline
Publicada em 27/01/2026 às 08h40
 Na tarde desta segunda-feira (26), o prefeito de Presidente Médici, Sérgio Esquinão, foi vítima de uma ocorrência em sua própria residência.

De acordo com as informações preliminares, o autor seria um ex-funcionário da Câmara Municipal, que foi até o local portando uma faca e partiu em direção ao prefeito.

A ação foi rapidamente contida pelo pai e pelo irmão do gestor municipal, que conseguiram imobilizar o suspeito antes que algo mais grave acontecesse.

Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para assumir a ocorrência e conduzir os procedimentos cabíveis.

Polícia Presidente Médici
