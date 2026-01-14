Gurgacz e Netto podem entrar na corrida pelo Palácio Rio Madeira; Rocha fora da eleição; e os protestos contra os pedágios da BR-364

Publicada em 14/01/2026 às 08h28
SUCESSÃO ESTADUAL JÁ NÃO TEM APENAS MARCOS ROGÉRIO E FÚRIA. SURGEM ACIR, EXPEDITO NETTO E MUITO MAIS NOMES
Não se assuste! As mudanças que estão surgindo na briga pelo poder em Rondônia recém começaram. As duas candidaturas inicialmente solitárias (Marcos Rogério e Adailton Fúria), podem ter a concorrência de muita gente. Incluindo um néo possível candidato, o ex-deputado federal Expedito Netto, que estaria negociando com o PT para ser o nome do partido de Lula na corrida pela sucessão de Marcos Rocha.
Mas tem mais: tem o MDB, que quer unir a esquerda e o eleitorado que fica em cima do muro, mas também gente do centro e da direita, em torno do nome de Acir Gurgacz. E tem o prefeito de Vilhena, o Delegado Flori, que está em campanha para se tornar candidato pelo Podemos. Tem ainda a possibilidade do atual comandante da PM, coronel Braguin, entrar como o candidato pelo Novo, ou o próprio Novo confirmar Ricardo Frota.
Fala-se muito também em Maurício Carvalho. Questionado por este blog sobre o tema, ele não se pronunciou. O advogado e jornalista Samuel Costa, que era do PC do B e agora está no PSOL, também se auto lançou candidato pelas esquerdas. E isso que pode aparecer mais gente por aí. A verdade é que as candidaturas serão oficializadas somente no final do semestre, quando aí sim as campanhas vão ferver.
Neste momento, o quadro ainda mantém, com grande dianteira, a dupla que está em campanha. Uma pesquisa interna, que não pode ter números divulgados por não ter sido registrada na Justiça Eleitoral, estaria colocando Rogério e Fúria bem à frente de outros nomes, ambos praticamente empatados.
Nos bastidores, contudo, as coisas da política devem começar a esquentar muito mais. Fúria, aliás, chegou a ser cogitado para assumir o comando do PSD, seu partido, enquanto o atual presidente, Expedito Júnior, se dedicaria apenas à sua busca por uma cadeira na Câmara Federal. A crise acabou com a saída de Netto do partido.
Por enquanto não se sabe se Expedito Netto quer mesmo ser candidato ao Governo ou se está apenas blefando. O que se sabe é que, mesmo que a intenção não vá adiante, por pouco não causou sérios problemas dentro do PSD rondoniense. Aguardemos os próximos capítulos desta novela que antecede a disputa pelo Palácio Rio Madeira/CPA. Quais as próximas surpresas que nos aguarda?
DECISÃO DE EXPEDITO NETTO DE DEIXAR O PSD CONFIRMA QUE ELE PODE SE CANDIDATAR AO GOVERNO PELO PT
Uma crise política séria que estava se desenhando, acabou em solução de bom senso. Expedito Netto, ex-deputado federal, atual subsecretário nacional da pesca do governo Lula, anunciou que estaria disposto a concorrer ao Governo do Estado pelo PT. A decisão caiu como uma bomba no PDS, seu partido, presidido em Rondônia pelo pai dele, o também ex-deputado federal e ex-senador Expedito Júnior.
Quando os ânimos internos do PSD começavam a se exaltar, já que o partido tem candidato próprio ao Governo (Adailton Fúria, importante liderança da sigla no Estado), Expedito Netto decidiu expedir uma nota declarando que está deixando o partido para seguir outros rumos.
Sobre o assunto, Laerte Gomes, líder do partido na Assembleia Legislativa e deputado estadual com maior votação na última eleição, afirmou nesta semana que “o PSD em Rondônia é de centro-direita”.
Laerte diz que, assim com o PSD, outros partidos de centro-direita que têm a mesma vertente, como o PP, o União Brasil, o Republicanos, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tem ministério no governo federal. “Isso não quer dizer que sejam partidos de esquerda. São partidos de centro-direita”, analisa.
Independente da posição do PSD nacional, em Rondônia, a tendência do partido é clara: “todos os prefeitos, prefeitas, deputados, vereadores são de centro-direita. Isso é claro. Todas as lideranças com mandato do partido, tem este viés político”, afirmou.
“Nós, do PSD, já temos nosso candidato ao Governo, de centro-direita, que é o Prefeito de Cacoal. Vamos constituir nominatas para as eleições todos nesta linhagem. Nós não sairemos desta linha!”. Ou seja, Netto, caso não tivesse saído, poderia até ter sido defenestrado do partido. Com a saída de Expedito Netto, a paz se consolidou no partido de Adailton Fúria, Expedito pai e de Laerte Gomes.
GOVERNADOR REAFIRMA QUE ESTÁ FORA DA ELEIÇÃO E ANUNCIA ENTREGA DE MUITAS OBRAS ATÉ DEZEMBRO
Dezoito quilos mais magro, graças a um tratamento médico especializado, o governador Marcos Rocha continua falando com entusiasmo sobre obras, sobre o futuro hospital de Porto Velho, sobre os avanços de Rondônia na saúde, na educação, na economia e em todos os setores. Mas não consegue esconder sua tristeza por ter decidido não disputar uma vaga ao Senado. Não pretende deixar o cargo para seu vice, Sérgio Gonçalves, com quem está rompido.
Na primeira entrevista deste ano a uma emissora de TV, no programa SIC News, comandado por Everton Leoni, o Governador deixou claro que não pretende deixar seu cargo até o final do mandato. “Não vou deixar o governo na mão de quem me traiu. Se me traiu, certamente também vai trair o nosso povo!”, foram suas palavras textuais.
Marcos Rocha disse que sua decisão de permanecer no cargo tem o aval da sua esposa, Luana Rocha e o irmão, Sandro Rocha, virtuais candidatos em 2026 (ela à Câmara Federal, ele à Assembleia Legislativa), ambos com possibilidades reais de se elegerem. Aliás, o próprio Rocha, ao não disputar o Senado, abre mão de uma eleição praticamente certa.
O Governador falou sobre as muitas obras que ainda pretende entregar, mas o tema central foi mesmo sua decisão que, segundo suas palavras, tende a ser imutável, “a menos que ocorra algo diferente pela vontade de Deus!” Ou seja, pode haver alguma mudança na decisão, caso ocorra alguma coisa perto de um milagre até 4 de abril. Até lá, Rocha bateu o martelo: está fora da disputa.
ROCHA CONFIRMA NEGÓCIO PARA O NOVO HOSPITAL E AGRADECE APOIO DO TRIBUNAL DE CONTAS
Na entrevista concedida à SICTV, o governador Marcos Rocha, embora não tenha dado detalhes, confirmou que seu governo está perto de adquirir uma área, com prédios, para sediar o futuro Hospital de Urgência de Emergência de Porto Velho. Aliás, a informação foi dada com exclusividade neste Blog, há cerca de dois meses, de que estaria havendo uma negociação para a compra da área e prédios da antiga Uniron, na avenida Mamoré, zona leste da Capital.
Na conversa com Everton Leoni, Marcos Rocha confessou que pensa no Hospital todos os dias e aproveitou para agradecer ao conselheiro Wilber Coimbra (que participou do programa via mensagem) pelo apoio que o Tribunal de Contas do Estado e seu presidente, o próprio Wilber, estarem apoiando, via análises e comissão especial, os detalhes para aprovação do negócio.
O Governador não entrou em muitos detalhes. Mas o negócio envolve a compra de uma área de 80 mil metros quadrados, com prédios que somam mais de 30 mil metros quadrados de construção, para sediar o novo Hospital. É ali que será instalado o novo Heuro (nome que o Governo não usa, falando em Hospital de Urgência e Emergência, sem a sigla) uma obra que se tornou vital para que Marcos Rocha encerre seu mandato com chave de ouro.
Os detalhes estão sendo ultimados. Falta apenas o aval do Tribunal de Contas, para que o martelo seja batido. O valor é de 67 milhões, dinheiro já disponível nos cofres do Estado. Deste total, aliás, Marcos Rocha lembrou que 50 milhões são oriundos do próprio TCE, que liberou o recurso quando o conselheiro Edilson Silva era o presidente. Agora, falta muito pouco...
JOÃOZINHO GONÇALVES DIZ ESTAR FORA DA POLÍTICA E DA ELEIÇÃO, MAS REPETE O BORDÃO: “O FUTURO A DEUS PERTENCE!”
Um dos prefeitos com maior aprovação da história do interior rondoniense, o jovem empresário Joãozinho Gonçalves, que realizou dois grandes mandatos em Jaru, não foi mordido pela mosca azul. Pressionado para voltar a disputar cargos (o nome dele tem sido cogitado por diferentes partidos inclusive para a disputa ao Governo) Joãozinho tem se mantido irredutível: quer ficar onde está, na administração do Grupo Irmãos Gonçalves, ao lado do pai, o megaempresário João Gonçalves.
Questionado por este jornalista, num encontro com pai e filho na festa de aniversário do prefeito Léo Moraes, no domingo, Joãozinho disse que quer ficar onde está, atuando à frente do Grupo Irmãos Gonçalves, seu frigorífico e da rede de supermercados, hoje a maior do Estado. Só em Porto Velho, com a construção da nova loja da zona sul, serão oito lojas.
“O futuro sempre está nas mãos de Deus”, disse o jovem ex-prefeito de Jaru, mas sem qualquer entusiasmo de voltar à vida pública. Joãozinho transformou Jaru nos dois governos que manteve. Elegeu facilmente seu sucessor, o atual prefeito Jeverson Lima e teve um apoio de grande porte: o do deputado federal Lúcio Mosquini, que tem sua base eleitoral e mora em Jaru.
Não há, pelo menos nos planos a curto prazo, qualquer intenção de Joãozinho Gonçalves de voltar à política. Aos 31 anos, ele é muito novo ainda para se aposentar da vida pública. Mesmo tão jovem, já tem uma história importante de serviços prestados. “O Futuro a Deus pertence!” repete. Ou seja: pode não ser agora, mas quem sabe daqui a dois anos?
MAIS UM AVIÃO ROUBADO EM RONDÔNIA. ELE PODE ESTAR USANDO UMA DAS MAIS DE 1.250 PISTAS CLANDESTINAS NA AMAZÔNIA
Pode já estar na Bolívia, sendo usado por criminosos. Mais um avião é roubado em Rondônia. Desta vez, foi uma pequena aeronave Cessna 172, modelo 1979, levado por bandidos do hangar no aeroporto municipal de Machadinho do Oeste. De propriedade do empresário do agronegócio e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Neodi de Oliveira, o pequeno avião (prefixo OS-CGR) foi levado por cinco criminosos. Até a tarde desta terça-feira, não havia indícios de sua localização.
Aviões roubados nos últimos anos sumiram. São poucos os casos em que são recuperados. Podem ser usados em voos clandestinos para o transporte de drogas ou até para serem desmontados, com suas peças usadas em outros aparelhos, geralmente também roubados. No caso do Cessa pertencente a Neodi, não há ainda qualquer pista do aparelho.
O Cessna 172 é um pequeno avião utilizado em várias regiões da Amazônia. O monomotor pode transportar até quatro pessoas e sua autonomia é de até 1.185 quilômetros ou seis horas de voo. Seu custo maior é o do hangar, que pode chegar a até 35 mil anuais, dependendo da região. O custo de um Cessna 172 zero, hoje, está na faixa dos 375 mil reais. Um usado, do tipo que foi roubado, varia de preço, dependendo das suas condições e da manutenção.
Para se ter ideia da facilidade com que os bandidos e quadrilhas voam pela Amazônia, há dois anos, levantamento da Aeronáutica informava que haviam mais de 1.250 pistas clandestinas em toda a floresta.
A Força Aérea Brasileira, nossa FAB, interceptou pelo menos 3.380 aeronaves de 2020 a 2024. Não há informações sobre quantos destes aviões eram roubados, mas a maioria era usada para o tráfico de drogas, riquezas minerais retiradas ilegalmente e outros tipos de crimes.
LÉO COMEMOROU 42 ANOS COM MIL AMIGOS E O TÍTULO DE PREFEITO COM MAIOR APROVAÇÃO DO PAÍS ENTRE TODAS AS CAPITAIS
Com a popularidade lá em cima, o prefeito Léo Moraes foi homenageado neste último domingo com uma grande festa de aniversário, no Clube da OAB, na avenida Rio de Janeiro. Fala-se que perto de mil pessoas compareceram ao evento, que teve emoção, agradecimentos e lágrimas. Um dos momentos marcantes foi quando, no telão do evento, apareciam fotos de Léo com seu país, o inesquecível deputado estadual e secretário de Segurança Paulo Moraes. A matriarca da família, Sandra Moraes, não conseguiu conter a emoção.
O prefeito e sua família chegaram por volta das 13h30, num ambiente que já estava superlotado. Várias autoridades, secretários, assessores, equipes da Prefeitura, mas também muitos empresários, amigos e pessoas que acompanham a carreira política do Prefeito há longo tempo, estavam presentes, prestigiando a festa.
Com apenas um ano de administração recém completados, Léo Moraes recebeu um presente muito especial nas comemorações dos seus 42 anos. Foi apontado, por instituto nacional de pesquisa, como o Prefeito com maior aprovação entre todas as Capitais do país. Sua forma de administrar; seu contato direto com a população, a série de medidas práticas (algumas simples) que tem tomado, para resolver problemas da sua cidade, o credenciaram para este destaque.
Ainda há três anos pela frente e muitos desafios ainda a superar. Um deles, o mais complexo, é a questão das alagações. Neste momento, outro problema da Capital, mas mais simples de resolver, embora dependa da Justiça, é o mau serviço da nova empresa que recolhe o lixo. Léo trabalha duro para superar tudo isso.
EXPORTAÇÕES DE RONDÔNIA BATERAM EM 3 BILHÕES DE DÓLARES NO ANO PASSADO, O SEGUNDO MELHOR RESULTADO DO NORTE
A economia de Rondônia continua em expansão. Mesmo sendo um Estado ainda jovem, com apenas 44 anos de existência, já estamos em importante posição de destaque na região norte em termos de exportações. Nosso Estado é o segundo em faturamento para o exterior, perdendo apenas para o Pará. O Estado exporta principalmente o que é oriundo do agronegócio, como carne, milho, madeira e café. Mas também se destaca ainda com a exportação de minerais de diversos tipos, com o estanho em primeiro lugar.
Segundo o site Rondoniaovivo, Rondônia exportou, no ano passado, mais de 3 bilhões de dólares (algo próximo a 16 bilhões de reais, em números arredondados) ficando à frente de Tocantins, Amazonas, Roraima, Amapá e Acre, os que ficaram atrás de nós, em ordem de valores exportados. Perdemos apenas para o gigante Pará, que exportou mais de 24 bilhões de reais.
Estamos expandindo nossos mercados. Entre os principais destinos das exportações estão Coreia do Sul, China, Vietnã, Índia, Itália, Espanha, Alemanha, Rússia, Portugal, Egito, México e Estados Unidos. Mas, com outros produtos, como o peixe, já chegamos a mais e mais países. O próprio governador Marcos Rocha tem procurado, pessoalmente, mais alternativas para nossa produção.
O resultado coloca Rondônia em destaque no cenário do comércio exterior e reforça a força da economia estadual, especialmente no setor produtivo voltado à exportação. Mesmo com um território e população menores em comparação a outros estados, Rondônia tem apresentado desempenho expressivo na balança comercial brasileira.
PEDÁGIO NA BR: MESMO COM 360 MILHÕES DE INVESTIMENTOS DO CONSÓRCIO NOVA BR, HÁ MUITOS PROTESTOS
Mesmo estando investindo cerca de 360 milhões de reais nas melhorias da BR 364, como anunciou o Consórcio Nova 364, o início da cobrança do pedágio em sete pontos entre Porto Velho e Vilhena causou muitas críticas de usuários. Grande número deles procurou a mídia para registrar seus protestos e opiniões. Também no meio político, o assunto fervilha. O deputado federal Lúcio Mosquini, por exemplo, avisou que está ingressando com ação na Justiça, contra a cobrança e contra os preços estipulados.
Para o parlamentar, o contribuinte está pagando não por uma obra de duplicação, mas sim de manutenção da rodovia. “O que o governo federal fez aí, foi totalmente errado. Esta duplicação vai sair muito mais à frente e em pouco mais de 100 quilômetros. Então, na realidade, foi tirar os custos de manutenção e passar para o contribuinte. Não é um pedágio para duplicação. É um pedágio de conservação”.
Para ele, outro erro grave é o que Mosquini chama de divisão de praças. “Tem lugar em que o caminhoneiro paga 200 reais e em outros muito menos, 50 reais. Há uma desproporcionalidade. Por isso, vou ingressar com uma ação judicial contra esta cobrança”.
O senador Jaime Bagattoli também tem liderado iniciativas contra a forma como o contrato foi feito. A verdade é que há uma concessão, com contrato firmado e, a estas alturas da situação, será muito difícil mudar alguma coisa depois do jogo estar sendo jogado. Mas que haverá estas e muitas outras iniciativas, certamente isso ocorrerá.
PREFEITURA NOTIFICA OUTRA VEZ EMPRESA DO LIXO, POR CORTE DE ENERGIA NO INCINERADOR DOS RESÍDUOS HOSPITALARES
Está na hora da Justiça intervir. Aliás, já passou da hora de uma decisão judicial que proteja os interesses da população de Porto Velho, em relação aos problemas de recolhimento de lixo na Capital. A nova empresa responsável provisoriamente pelo serviço, continua sem conseguir cumprir todas as suas obrigações. E, nesta semana, ainda teve mais um grave problema: por falta de pagamento, foi cortada a energia que abastecia o incinerador de resíduos dos hospitais de Porto Velho, causando mais danos.
A EcoPVH foi notificada mais uma vez pela Prefeitura de Porto Velho, para cumprir com suas obrigações, resolvendo a questão num prazo de 72 horas, que termina nesta quarta-feira. Some-se a isso as notificações anteriores já feitas pela administração municipal, inclusive pedindo a rescisão do contrato, que só pode ser desfeito através de uma decisão da Justiça, que até agora não se pronunciou. As reclamações de centenas de usuários continuam chegando à Prefeitura e à mídia, mas nada é feito.
Pior ainda, a EcoPVH acusou a EcoRondônia (Marquise), empresa que era responsável pela questão do lixo na Capital, de ser responsável por uma possível depredação no incinerador cuja energia foi cortada única e exclusivamente por falta de pagamento. Em nota, a EcoRondônia/Marquise diz que “não procede qualquer tentativa de imputar à EcoRondônia suposta depredação para gerar incapacidade operacional. As condições técnicas, legais e documentais do equipamento estavam plenamente regulares no momento da transição da operação”.
O porto-velhense espera uma decisão judicial que corrija toda esta situação e que aponte uma saída para que a coleta do lixo volte a ser feita com qualidade e em todos os quadrantes da cidade.
PERGUNTINHA
Você sabia que o Reino do Terror continua na Venezuela, mesmo depois da prisão de Maduro, com a polícia e milicianos caçando opositores do regime e prendendo jornalistas, embora o governo americano diga que está no comando do país?
Comentários
Seja o primeiro a comentar!