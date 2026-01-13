Federação de Futebol de Rondônia abre credenciamento da imprensa para Rondoniense 2026

Publicada em 13/01/2026 às 13h40
A Federação de Futebol do Estado de Rondônia abriu na manhã desta terça feira, o credenciamento para os profissionais de imprensa interessados em atuar na cobertura da primeira rodada do Rondoniense Sicredi 2026. O formato para o credenciamento segue os mesmos passos da competição em anos anteriores, os profissionais devem clicar no menu Imprensa no site da ffer.com.br e em seguida no link do formulário e preencher com as informações corretamente.
O credenciamento para imprensa deve seguir até o meio dia da próxima sexta feira, dia 16 de janeiro.
O credenciamento é indispensável para o profissional de imprensa, somente com o credenciado é possível ter acesso e atuar na partida solicitada.
Na primeira rodada do Rondoniense Sicredi 2026, no sábado dia 17 de janeiro, jogam Gazin Porto Velho e Rondoniense Social Clube no estádio Aluízio Ferreira a partir das 15h30, União Cacoalense e Barcelona de Rondônia também jogam no sábado no mesmo horário, no estádio Aglair Tonelli, no domingo entram em campo Ji-Paraná e Guaporé no Biancão em Ji-Paraná também as 15h30.
