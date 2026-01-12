Expedito Netto “lulou” e está cada vez mais perto do PT; Confúcio e a luta contra o fascismo tropical; e Scheid explica ausência de pré-campanha nas ruas

Publicada em 12/01/2026 às 09h10
Qual a compensação socioeconômica e ambiental obteve Rondônia com a privatização da BR-364?
CARO LEITOR, no primeiro ano do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), precisamente no ano de 1995, por conta das restrições orçamentárias, lançou o programa de concessões de rodovias federais com o objetivo de repassar para a iniciativa privada os custos de manutenção e operação das principais rodovias federais. Em 2007, no segundo governo do presidente Lula (PT-SP), priorizou-se valor baixo nas tarifas, mesmo com a previsão de um maior volume para investimentos nas rodovias. Já em 2014, durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT-MG), a terceira etapa de concessões recebeu muitas críticas porque previa um aporte significativo de investimentos em grandes melhorias e construção de faixas adicionais de tráfego. Daí os inúmeros problemas identificados na primeira, segunda e terceira etapa dos programas de concessão de rodovias federais foram identificados e corrigidos durante a gestão do ex-ministro Tarcísio de Freitas, quando esteve à frente do Ministério de Infraestrutura durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). O Brasil conta atualmente com quase 10 mil quilômetros de concessão e pode chegar a 17 mil quilômetros nos próximos anos. Ao longo dos quase 25 anos de concessão de rodovias federais no país, a avaliação geral é de que elas são positivas. Agora, resta esperar os reais impactos socioeconômicos e ambientais positivos e negativos para os rondonienses com a privatização da BR-364.
Impactos
O rondoniense começa a sentir no bolso, a partir de hoje (12), o impacto da cobrança do pedágio eletrônico na BR-364, correspondente ao trecho entre Porto Velho e Vilhena. A operação será realizada pela concessionária Nova 364.
Comemorando
Sete pontos de cobrança começam a operar em Candeias do Jamari, Cujubim, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Presidente Médici e dois trechos em Pimenta Bueno. A concessionária Nova 364 divulgou banner nas redes sociais comemorando os mais de cinquenta mil cadastros no aplicativo de cobrança do pedágio na BR-364.
Impacto
Toda cobrança será feita pelo sistema de pedágio eletrônico chamado Free Flow, operado pela concessionária Nova 364. Nesse modelo não existem praças de modelos tradicionais, passando pelos pontos sem precisar parar e a tarifa é registrada automaticamente.
Reajuste
Antes mesmo de começar a operar, o pedágio na BR-364 já sofreu reajuste de 9,55%. De acordo com a ANTT, os preços foram calculados com base no índice de Reajustamento Tarifário (IRT), que usa o IPCA como referência. Foi considerada a variação acumulada entre novembro de 2023 e novembro de 2025.
Nota
Estranhamente e sem assinaturas individuais, a Bancada Federal de Rondônia soltou uma nota nas redes sociais protestando contra a cobrança de pedágios na BR-364. Por que me causa estranheza? Porque o barulho dos nossos parlamentares se manifestou após tudo consumado em relação à concessão da referida rodovia federal.
Intermediação
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) e o prefeito Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) foram recebidos pelo ministro dos Transportes Renan Filho (MDB-AL). Confúcio e Léo pediram a Renan sua intermediação junto à Concessionária Nova 364 para fazer intervenção no cronograma de execução do anel viário de Porto Velho, conhecido como Expresso Porto. Tal feito será de grande importância para retirar o trânsito de carretas do trecho urbano da nossa capital.
Reunidos
Além da intervenção do senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), o senador Marcos Rogério (PL-Ji-Paraná) e o prefeito da capital Léo Moraes (Podemos-Porto Velho) também estiveram reunidos com o diretor Guilherme Theo da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) para tratar da Expresso Porto. O feito fica registrado para análises futuras.
Único
O senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes) foi o único parlamentar rondoniense que se manifestou de forma honesta com a concessão da BR-364. O senador acompanhou de perto o contrato de concessão assinado em 2025, que prevê investimentos bilionários na modernização da rodovia federal em Rondônia.
Paisagem
Na época de discussão da concessão da BR-364, os parlamentares federais rondonienses faziam cara de paisagem, exceto o senador Confúcio Moura (MDB-Ariquemes). Ele divulgava nas redes sociais de forma corajosa a sua posição em favor da concessão da BR-364, destacando obras importantes como construção de pontes, segurança e expectativas de duplicação.
Orgulho
Falando em Confúcio Moura (MDB-Ariquemes), os guachebas e bajuladores que cercam o senador, por conta dos problemas de cognição, não conseguiram interpretar a coluna de sexta-feira (09) em relação ao 8 de janeiro e o seu voto contrário ao PL da Dosimetria. Resumindo: os netos do senador e as futuras gerações sentirão orgulho da sua atuação contra o fascismo tropical em Rondônia e no Brasil.
Iniciar
O pré-candidato a senador Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), divulgou nas redes sociais os motivos do atraso para iniciar a sua pré-campanha a senador no corpo-a-corpo percorrendo o estado. Segundo ele, tudo terá início depois do carnaval.
Acampou
Em conversa com a coluna, perguntei ao pré-candidato a senador Bruno Scheid (PL-Ji-Paraná), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), por que a militância bolsonarista não acampou ao lado da sede da Polícia Federal em Brasília como fez a militância petista no entorno da sede da Polícia Federal em Curitiba quando o presidente Lula (PT-SP) esteve no cárcere político? Scheid disparou na resposta: “simplesmente porque os eleitores do presidente Bolsonaro trabalham!”
Reunir
O ex-deputado federal Expedito Netto (PSD-Porto Velho) desembarca hoje (12) em Porto Velho para se reunir com o Diretório Estadual do PT para tratar da sua filiação e sua possível pré-candidatura ao governo de Rondônia pela legenda petista e com aval do presidente Lula (PT-SP). Expedito Netto, ao contrário do pai, ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura), lulou!
Rejeitar
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD-Ji-Paraná) negou que o PSD se alinhe ao PT em Rondônia. Resta saber se, caso o pré-candidato a governador do PSD, prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD-Cacoal), chegue ao segundo turno com a extrema-direita nas eleições de outubro próximo, vai rejeitar o apoio e os votos dos eleitores da esquerda.
Educação
O deputado estadual Cássio Góis (PSD-Cacoal) comemorou nas redes sociais a liberação de R$ 500 mil de emenda parlamentar destinada para reforma e ampliação da EMEIEF Rodolfo Luchtenberg, garantindo a construção de novas salas de aula e a instalação de um playground para as crianças. Segundo Cássio, a escola atende hoje mais de 300 alunos e precisava dar mais conforto, dignidade e qualidade no ensino.
Aniversário
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), arrastou uma multidão para o Clube da OAB para comemorar a passagem do seu aniversário. O evento reuniu políticos, jornalistas, empresários, lideranças comunitárias e políticos do interior. Léo vive o seu melhor momento na vida pública, inclusive como o prefeito mais bem avaliado no país.
Circuito
A coluna felicita não só o prefeito da capital, Léo Moraes (Podemos-Porto Velho), pela passagem do seu aniversário, mas também pelo anúncio da reforma do Parque Circuito. Construído em 1967, o parque é o primeiro de Porto Velho e um dos pontos mais visitados por famílias, casais de namorados, esportistas e crianças.
Atendeu
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, atendeu pedido de providências do vereador Dr. Júnior Queiroz (Republicanos-Porto Velho) e realizou serviços de tapa-buraco na Rua Vilhena, localizada no bairro Floresta. A via estava intransitável e precisava de intervenção.
Gargalo
Falando em Vilhena, o prefeito delegado Flori (Podemos-Vilhena) gosta de desafios, em especial, resolver os problemas de saúde, principal gargalo de qualquer gestão pública em escala municipal e estadual. Flori entregou instalações modernas de UTI ao Hospital Regional de Vilhena, que pode ser comparada a hospitais de países de primeiro mundo. A estrutura é de encantar os olhos e oferece dignidade aos pacientes do SUS.
Modernizou
O Instituto dos Rins de Vilhena, que estava sucateado, atende 130 pacientes. Em apenas três anos frente à Prefeitura de Vilhena, o delegado Flori (Podemos-Vilhena) modernizou as instalações físicas, comprou novos equipamentos, cadeiras confortáveis, adquiriu insumos de qualidade e garantiu refeições equilibradas para os pacientes em tratamento de hemodiálise.
Inercia
O presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Dr. Celso Machado (PL-Vilhena), com orçamento de R$ 22 milhões por ano, deixa a Câmara virar uma piscina em dias de chuva, prejudicando o trabalho dos servidores daquela Casa de Leis. Dinheiro tem em caixa de sobra para reformar o telhado, mas a letargia e a inércia da presidência da Casa de Leis impedem realizar o feito.
Sério
Falando sério, quem defende o capitalismo não pode chorar quando o Estado privatiza a prestação de serviços, a exemplo de água, esgoto, telefonia e iluminação pública. Tão pouco a concessão de rodovias, portos, aeroportos e os rios. Não importa o modelo de concessão, o importante é saber que tudo será pago pelo contribuinte que recebe em real e paga as taxas em dólar.
