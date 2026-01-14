Estado oficializa governança técnica do Hospital Regional em Vilhena

Publicada em 14/01/2026 às 15h03
O Governo de Rondônia oficializou a assunção da governança técnica e do financiamento do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, em Vilhena.
A decisão foi formalizada por meio da Resolução nº 927/2025 da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e integra um acordo tripartite entre o Estado, o Município de Vilhena e a Organização Social responsável pela gestão da unidade.
Além do Hospital Regional, o acordo também contempla o Centro de Parto Normal e o Instituto do Rim de Vilhena, considerados serviços estratégicos de média e alta complexidade para o Cone Sul de Rondônia. Conforme o documento, a partir de 1º de dezembro de 2025, o Estado passa a responder pelo comando técnico-operacional e pelo custeio integral dessas unidades, com execução financeira realizada por meio do Fundo Municipal de Saúde.
SECRETÁRIO APONTA ATUAÇÃO CONJUNTA COM PREFEITO
O secretário municipal de Saúde de Vilhena, Wagner Borges, afirmou que a mudança é resultado de um processo iniciado no começo da atual gestão, com articulação direta do prefeito Flori Cordeiro junto ao Governo do Estado.
Segundo o secretário, desde que assumiu a pasta, a prioridade foi buscar a transferência do Hospital Regional para o Estado, por se tratar de um serviço de média e alta complexidade, cuja responsabilidade é estadual.
“Desde que o prefeito Flori assumiu e eu assumi a Secretaria Municipal de Saúde, nós tentamos fazer com que o Estado assumisse o Hospital Regional. Esse hospital foi repassado ao município há cerca de 30 anos e isso vinha sufocando financeiramente a saúde de Vilhena”, explicou Wagner Borges.
IMPACTO FINANCEIRO PARA O MUNICÍPIO
O secretário destacou que, ao longo dos anos, grande parte dos recursos da saúde municipal era destinada à manutenção do hospital, o que limitava investimentos em outras áreas do sistema.
