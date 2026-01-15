Equipes da Prefeitura de Ji-Paraná atuam alternadamente na recuperação de ruas

Publicada em 15/01/2026 às 08h45
Com o objetivo de melhorar as condições de ruas e avenidas, a Prefeitura de Ji-Paraná, por ações da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), está realizando a operação tapa-buracos em diversos bairros do município. A ação visa reduzir os danos causados ao asfalto pelo tráfego intenso de veículos e pelo acúmulo de águas pluviais.
A recomendação do prefeito Affonso Cândido (PL) é que as equipes da Semosp atuem de forma alternada na recuperação da malha asfáltica da cidade. Além dos serviços em ruas não pavimentadas, vias com bloquetes e asfalto estão recebendo atenção especial nos trabalhos de restauração, tanto no 1º quanto no 2º distrito.
Nesta quarta-feira (14), foram concluídos serviços da operação tapa-buracos na rua Menezes Filho, entre a Marechal Rondon e a Júlio Guerra, no bairro 2 de Abril; na Avenida Dois de Abril, entre a Menezes Filho e a rua dos Mineiros, no Centro; na rua Dom Augusto, entre a rua 22 de Novembro e a Capitão Sílvio, também no Centro; e na rua 22 de Novembro, entre a Dom Augusto e a Marechal Rondon.
De acordo com a equipe técnica, o trabalho consiste no recorte do entorno da área danificada, com a retirada do material comprometido. Em seguida, o local é limpo, recebe a imprimação e, posteriormente, a reposição do pavimento, que é nivelado com o auxílio de rolo compactador.
A população pode encaminhar sugestões ou solicitações pelos canais oficiais da Semosp, pelo telefone/WhatsApp (69) 3416-4161, ou presencialmente na sede da secretaria, localizada na Avenida Dois de Abril, nº 2221, bairro Jardim dos Migrantes.
