Energisa investe mais de R$ 70 milhões em eficiência energética e evita a emissão de mais de 3 mil toneladas de CO₂ em Rondônia

Com investimentos que ultrapassam R$ 70 milhões desde 2018, ano em que o Grupo Energisa assumiu a concessão do serviço de distribuição de energia elétrica em Rondônia, são executadas ações do Projeto de Eficiência Energética (PEE), programa regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que vêm transformando a realidade de famílias de baixa renda e de instituições sociais, de saúde e educação em mais de dez municípios rondonienses. As iniciativas promovem a substituição de equipamentos antigos por modelos mais eficientes, gerando economia no consumo de energia, redução no valor da fatura e benefícios ambientais expressivos.
Troca de equipamentos reduz consumo e pesa menos no bolso.
Somente em 2025, o projeto possibilitou a substituição de mais de 2 mil geladeiras antigas por novos modelos com Selo Procel de Economia de Energia, uma média superior a uma geladeira trocada por dia em Rondônia. Além disso, foram distribuídas mais de 60 mil lâmpadas de LED e cerca de 2 mil ventiladores.
As ações atendem principalmente famílias inscritas na Tarifa Social de Energia Elétrica, além de hospitais, associações, lares de idosos e outras entidades que prestam serviços essenciais à população. A modernização dos equipamentos reduz significativamente o consumo de energia elétrica e contribui para mais conforto no dia a dia.
Investimento que gera impacto social e ambiental
Desde o início da atuação do Grupo Energisa no estado, os projetos de eficiência energética proporcionam uma economia anual de aproximadamente 27 mil megawatts-hora (MWh), medida que indica a quantidade de energia consumida ao longo de uma hora, volume suficiente para abastecer mais de 11 mil residências populares. No campo ambiental, as iniciativas já evitaram a emissão de mais de 3 mil toneladas de dióxido de carbono (CO₂), reforçando o compromisso com a sustentabilidade.
“Já investimos mais de R$ 70 milhões em eficiência energética em Rondônia, levando benefícios diretos para a população e para o meio ambiente. Esses projetos reduzem o consumo de energia, aliviam o orçamento das famílias, fortalecem instituições sociais e ainda contribuem para a diminuição das emissões de CO₂, o que é fundamental para um futuro mais sustentável”, destaca Camila Lopes, analista de Eficiência Energética da Energisa Rondônia.
O Projeto de Eficiência Energética integra um conjunto de ações voltadas à redução do desperdício de energia e ao uso consciente dos recursos naturais. Com resultados concretos e impactos duradouros, o programa é referência em boas práticas de sustentabilidade, mostrando que eficiência energética não é só economia, é transformação social.
