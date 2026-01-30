“E qual problema se fosse?”, reage Valesca Popozuda após filho ser chamado de motoboy
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 30/01/2026 às 09h53
Um comentário feito nas redes sociais acabou provocando uma reação imediata de Valesca Popozuda, que decidiu se posicionar após uma ofensa direcionada ao filho, MC Pablinho. A artista respondeu publicamente a um usuário que tentou desqualificar o jovem ao afirmar que ele “tem cara de motoboy”.

A manifestação ocorreu na noite de quarta-feira (28), por meio do X (antigo Twitter). Conhecida por adotar um tom direto em embates virtuais, Valesca não suavizou a resposta e rebateu a provocação de forma contundente: “E qual problema se fosse? Você tem cara de otário e nem por isso alguém sai dizendo”, escreveu.

A publicação rapidamente se espalhou pela plataforma e recebeu apoio de seguidores, que elogiaram a postura da cantora. Muitos internautas destacaram o caráter preconceituoso do comentário original e reforçaram que nenhuma profissão deve ser usada como forma de ataque ou desvalorização.

Além da defesa ao filho, a reação de Valesca acabou impulsionando uma discussão mais ampla sobre respeito e discriminação nas redes sociais. Usuários também saíram em defesa de MC Pablinho, ressaltando sua trajetória artística independente da fama da mãe.

Aos 26 anos, o cantor vem construindo carreira própria no funk desde a adolescência, quando iniciou os primeiros trabalhos musicais. Nos últimos anos, ele também ampliou sua presença na mídia ao participar de projetos fora do universo musical.

Em 2025, MC Pablinho integrou o elenco da quarta temporada do reality show Túnel do Amor, exibido pelo Globoplay, o que contribuiu para aumentar sua visibilidade junto ao público jovem.

 

