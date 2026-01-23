Deputado Edevaldo Neves destaca “política no olho no olho” durante entrevista na RedeTV

Publicada em 23/01/2026 às 08h10
O deputado Edevaldo Neves participou de uma entrevista na RedeTV, onde reforçou a importância de uma atuação política baseada no diálogo direto com a população e no compromisso com a verdade.
Ao lado do jornalista e apresentador Rafael Souza, o parlamentar falou sobre a rotina do mandato e afirmou que seu trabalho é guiado pela responsabilidade de honrar cada compromisso assumido e cada voto de confiança recebido nas urnas.
Durante a conversa, Edevaldo destacou que mantém presença constante nas comunidades, tanto em Porto Velho quanto nos distritos e municípios do interior, incluindo Ariquemes e outras regiões de Rondônia.
“Seguimos firmes, com trabalho, respeito e presença”, ressaltou o deputado, reafirmando que “política de verdade se constrói frente a frente com as pessoas”.
