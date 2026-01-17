Cirone Deiró comemora início de obra da rodoviária de Cacoal com investimento superior a R$ 7 milhões

Publicada em 17/01/2026 às 08h40
A execução da nova rodoviária de Cacoal passou a integrar o conjunto de obras em andamento no município, após a confirmação de um investimento superior a R$ 7 milhões destinado à construção do terminal. A iniciativa marca o avanço de uma demanda histórica da cidade, que por anos permaneceu apenas no campo das expectativas.
O empreendimento foi viabilizado por meio de articulação institucional envolvendo o deputado estadual Cirone Deiró e o governo de Rondônia. A participação do Executivo estadual, sob a gestão do governador Marcos Rocha, garantiu os recursos necessários para que o projeto deixasse a fase de planejamento e ingressasse na etapa de execução.
Com a liberação do investimento, a proposta de implantação de uma rodoviária moderna passou a atender aos critérios de infraestrutura compatíveis com o porte econômico e urbano de Cacoal. A obra tem como objetivo estruturar o transporte intermunicipal e interestadual, adequando o município às demandas de circulação e mobilidade regional.
Segundo o parlamentar, a concretização do projeto representa a materialização de um compromisso antigo com a população local, transformando um pleito recorrente em intervenção física no município, agora integrada ao conjunto de investimentos públicos em infraestrutura urbana.
