Casal é preso por tráfico de drogas em sucataria no bairro do Roque

Publicada em 12/01/2026 às 15h09
Uma ação da Força Tática resultou na prisão de um casal suspeito de tráfico de drogas no bairro do Roque, na região Central de Porto Velho, durante o final da manhã desta segunda-feira (12). A ocorrência foi registrada em uma sucataria localizada na Rua São Paulo, apontada como ponto de comercialização de entorpecentes.
Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de maconha, dinheiro fracionado, celulares e relógios sem comprovação de origem. Também foi apreendida uma pistola de aparência semelhante a uma arma de fogo real, que estava em posse dos suspeitos no local.
O homem preso utilizava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem, por já cumprir medida judicial em razão de uma prisão anterior. Conforme o registro policial, ele já havia sido detido em outra ocasião pelo mesmo crime de tráfico de drogas, em ocorrência atendida pela equipe do sargento Machado.
Após o flagrante, o casal foi conduzido ao Departamento de Flagrantes, onde permaneceu à disposição das autoridades para os procedimentos legais cabíveis.
