Carnê do IPTU pode ser emitido online ou em postos de atendimento da Prefeitura; serviço está disponível pela internet

Publicada em 26/01/2026 às 08h50
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia, oferece aos moradores diferentes formas de acesso à emissão do boleto do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O serviço pode ser realizado pela internet (clique aqui), ou presencialmente, em postos de atendimento, localizados em diferentes regiões da cidade.
A medida busca garantir que todos consigam emitir seus boletos com facilidade, conforme a necessidade de cada cidadão. Também estão disponíveis para pagamento os boletos da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD lançada em 2026) e da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública (Cosip) de imóveis não edificados.
Pela internet, o procedimento é simples e rápido. Ao acessar o site da Prefeitura, o contribuinte deve clicar no banner “Emita seu IPTU”. Ao ser direcionado para aba de serviços, clique em “Emissão DAM IPTU”, informe os dados do imóvel ou pessoais e gera o Documento de Arrecadação Municipal (DAM), podendo escolher entre pagamento em cota única ou parcelado. O boleto pode ser pago em bancos autorizados ou por aplicativos bancários, sem a necessidade de deslocamento.
Para quem prefere o atendimento presencial ou necessita de orientação, a Prefeitura mantém postos de atendimento em funcionamento de segunda a sexta-feira, conforme o horário de cada unidade.
Postos de atendimento disponíveis:
Centro – Divisão de Atendimento da Semec (antiga Semfaz)
Avenida Sete de Setembro, nº 744 – das 8h às 14h
Zona Oeste - Semec Unidade Abunã (antiga Sempog)
R. Abunã, 2625 - Liberdade, Porto Velho - RO, 76803-889
Zona Norte – Agência de Rendas da Sefin (Em frente ao Comando Geral da Polícia Militar)
Avenida Tiradentes, nº 3.361 – das 7h30 às 13h30
Zona Leste – Praça CEU
Rua Antônio Fraga Moreira, nº 1.706, bairro JK – das 8h às 14h
Zona Leste – Tudo Aqui (IG Shopping)
Avenida Amazonas, nº 8.338, bairro Tiradentes – das 10h às 20h
Zona Sul – Biblioteca Viveiro das Letras
Avenida Jatuarana, nº 5.068, bairro Cohab – das 8h às 14h
Para visualizar o local mais próximo de cada residência, os moradores também podem acessar o Geoportal PMPV, procurar por “Mapas Municipais” e depois “Posto de atendimento IPTU”. Na plataforma é possível visualizar as unidades por região.
O Secretário Executivo da Receita Municipal, Ari Carvalho, reforça que a oferta de diferentes canais de atendimento garante mais acessibilidade à população.
“Nosso objetivo é facilitar o acesso aos serviços e assegurar que todos os contribuintes consigam emitir seus boletos com tranquilidade, seja de forma digital ou presencial”, destacou.
DESCONTOS
A Prefeitura concede desconto de até 10% para quem optar pelo pagamento do IPTU em cota única até 5 de fevereiro de 2026. Já os contribuintes que realizarem o pagamento do valor integral entre 6 de fevereiro e 5 de março terão 5% de desconto.
Também há a opção de parcelamento em até dez vezes, sem desconto, com a primeira parcela vencendo em 5 de fevereiro. A partir de 6 de abril, os valores passam a conter juros e encargos legais.
Além do desconto concedido para o pagamento do IPTU em valor integral, os contribuintes que acumularam créditos com a inclusão do CPF nas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) e indicaram o imóvel no mês de outubro/2025 garantiram o abatimento adicional no imposto. O valor aparece na parte superior do boleto, identificado no campo “valores desconto crédito”.
O IPTU representa uma das principais fontes de arrecadação do Município e os recursos arrecadados são destinados ao custeio de políticas públicas, como saúde, educação, infraestrutura urbana e manutenção dos serviços prestados à população.
