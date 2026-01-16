Atenção Primária de Saúde inicia campanha Janeiro Branco em Vilhena

Publicada em 16/01/2026 às 08h55
A Atenção Primária de Saúde (APS) de Vilhena deu início, nesta semana, à campanha Janeiro Branco, movimento nacional voltado à conscientização sobre a importância da saúde mental. Com o tema “Paz, Equilíbrio e Saúde Mental”, a campanha reforça a necessidade de desacelerar, reorganizar a vida emocional e fortalecer relações mais humanas, destacando que cuidar da mente é essencial para viver melhor.
A abertura oficial da campanha ocorreu nesta quarta-feira, 14, na Câmara Municipal de Vereadores, reunindo cerca de 120 participantes, entre médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, equipes e-Multi, equipes de saúde bucal e profissionais de todas as Unidades Básicas de Saúde do município.
O evento contou com a presença da psicóloga convidada Rivania Cássia, que ministrou a palestra com o tema do ano, abordando a importância da paz interior, do equilíbrio emocional e da construção de relações mais saudáveis. Na sequência, os profissionais de saúde participaram de uma dinâmica conduzida pelas psicólogas Lady Daiana e Letícia Rayane, reforçando a relevância do cuidado com a saúde mental no cotidiano dos serviços de saúde.
A programação também incluiu um momento cultural e reflexivo, com a participação da cantora Andressa Venceslau, da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), proporcionando integração e sensibilização por meio da música.
A coordenadora da APS, Patrícia Gomes, ressalta que a campanha reforça o compromisso do município com a promoção do cuidado integral. “Cuidar da saúde mental é cuidar da vida como um todo. Ao promovermos espaços de diálogo, acolhimento e conscientização, fortalecemos não apenas os profissionais de saúde, mas também a qualidade do atendimento oferecido à população”, destacou.
Como parte da programação, no dia 30 de janeiro acontecerá o Dia “D” do Janeiro Branco, simultaneamente em todas as Unidades Básicas de Saúde.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!