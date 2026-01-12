Após intensas chuvas, nível do Rio Jaru se aproxima dos 8 metros

Publicada em 12/01/2026 às 08h40
As intensas chuvas registradas nesta quinta-feira (09) provocaram a elevação significativa do nível do Rio Jaru. De acordo com o monitoramento, o rio atingiu a marca de 7,66 metros, já ultrapassando a calha em alguns trechos da cidade e chamando a atenção das autoridades e moradores.
Em alguns pontos, a água já começa a sair da caixa do rio, o que aumenta a preocupação com possíveis alagamentos nas áreas ribeirinhas. A situação tende a se agravar, já que a previsão do tempo indica a continuidade das chuvas nos próximos dias, o que pode resultar em uma elevação ainda maior do nível do rio.
Historicamente, em períodos semelhantes, o Rio Jaru costuma causar transtornos à população, incluindo alagamentos de residências, prejuízos materiais e a retirada preventiva de famílias ribeirinhas que vivem às margens do rio.
A Defesa Civil e demais órgãos competentes seguem acompanhando a situação e orientam que moradores de áreas de risco fiquem atentos às atualizações e, em caso de necessidade, busquem apoio junto aos serviços de emergência do município.
A recomendação é que a população evite áreas alagadas e redobre os cuidados, especialmente durante o período de chuvas intensas.
