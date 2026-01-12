Prefeitura informa que vagas para a castração gratuita foram totalmente preenchidas

Publicada em 12/01/2026 às 11h12
As 300 vagas para a castração gratuita do Projeto Castra Mais Rondônia em Espigão D’Oeste foram totalmente preenchidas. Isso mostra que a nossa população acredita, participa e entende que cuidar dos animais é um ato de amor, responsabilidade e compromisso com toda a cidade.
Cada vaga preenchida representa menos abandono, mais saúde, mais respeito à vida e um futuro melhor para os nossos cães e gatos. Essa ação só faz sentido porque os tutores abraçaram a causa e fizeram a sua parte.
Atenção, tutores: agora é fundamental observar com cuidado todas as instruções informadas no momento da inscrição, especialmente sobre horários, jejum e os cuidados antes e depois do procedimento, garantindo a segurança e o bem-estar dos animais.
A Prefeitura de Espigão D’Oeste segue trabalhando para promover políticas públicas que cuidam da vida, fortalecem a saúde pública e constroem uma cidade mais humana para todos.
