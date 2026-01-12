INFRAESTRUTURA URBANA

Prefeitura de Ji-Paraná trabalha inclusive aos sábados para atender à demanda

Somente na manhã do último sábado (09), as equipes da Semosp atuaram na Rua Mato Grosso, no trecho entre a Avenida Ji-Paraná e a Rua Dom Augusto, no bairro Urupá